IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Светослав Бенчев с нов мандат начело на БПГА

Той е начело на организацията от декември 2023 година.

12.12.2025 | 19:10 ч. 1
Светослав Бенчев с нов мандат начело на БПГА

Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) избра за свой председател Светослав Бенчев за нов тригодишен мандат, съобщават от организацията. 

Той е начело на асоциацията от декември 2023 г. С промяна в устава обаче мандатите на председателя стават тригодишни, за да се изравнят с тези на Управителния съвет. 

Свързани статии

Пред членовете на БПГА Бенчев заяви, че ще продължава да отстоява принципите на организацията - равнопоставеност на всички участници на пазара на горива, прозрачност в дейността на БПГА, партньорство с държавните институции, политическите партии и неправителствения сектор.

Бенчев е част от  Българската петролна и газова асоциация  от 2010 г. , когато се присъединява като експерт по европейско и международно право. От 2015 г. работи като юрист, а от 2019 г. е главен юрист на асоциацията до избора си за председател.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Светослав Бенчев БПГА нов мандат председател
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem