BGONAIR Live Новини Днес | 22

През изминалото денонощие: 28 ранени при катастрофи у нас

От началото на месеца са станали 348 катастрофи, с 22-ма загинали и 401 ранени

17.09.2025 | 08:22 ч. Обновена: 17.09.2025 | 08:32 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Общо 28 души са ранени при 25 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани пет тежки и 32 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали петима души.

От началото на месеца са станали 348 катастрофи, с 22-ма загинали и 401 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4854 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 308 души, а пострадалите са 6083, пише БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 11 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочиха от МВР. 

