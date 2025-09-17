ИТН: Срещу нас няма алтернатива, а жалка сбирщина от хора

“Срещу нас няма алтернатива, а жалка сбирщина от хора, за които властта е на всяка цена”, заяви от трибуната на НС зам.-председателят на ИТН Станислав Балабанов по време на дебатите по вота на недоверие, внесен към правителството.

Балабанов разкритикува мотивите на вота и посочи, че първото, което прави впечатление, е, че преобладаващата част от твърденията на вносителите се основават общо взето на спорни източници и слухове от типа на “както е известно“, “както се знае“ и други. Ако мотивите се основават на слухове, това е не само несериозно, но и белег на сериозна политическа безпомощност, коментира депутатът.

На следващо място той отбеляза механичното сглобяване на мотивите, довело до това, че в главата за провал във вътрешната сигурност са включени разсъждения, които нямат нищо общо с работата на МВР, нито с работата с правосъдието. “Например, твърди се, че МВР злоупотребява със средства по значими обществени проекти, както и чрез конкретни проекти за доставка на автобуси. А за правоприлагането са дадени пример за изборите, проведени от НС за съдия в Конституционния съд, за Комисията за защита на конкуренцията, членовете на Сметната палата. Очевидно вносителите имат собствено разбиране за понятията вътрешна сигурност и правосъдие, различно от общоприетото, но не са го изложили в мотивите, което дава основание да считаме, че всъщност идеята на вносителите е вотът да е за цялостна политика, но не са счели за нужно да го кажат изрично. Защото ясно знаят, че при отхвърляне на вот за цялостна политика, има конституционна забрана да се внася нов в рамките на следващите шест месеца”, подчерта Балабанов.

“И понеже всички тези некадърници, които са писали тези некадърни мотиви, които днес обсъждаме, говорят за завладяната държава, сега ще ви разкажа една приказка за една завладяна държава, в която главните герои са главните вносители на днешния вот", каза зам.-председателят на ИТН и уточни, че това е веселата част от изказването му.

“Имало едно време една завладяна държава, в която корупцията, контрабандата, развратът вървели ръка за ръка от парапета на една долнопробна квартира, та стигнали чак до МВР, където бандата на Паскал празнувала рождения ден на министър Бойко Рашков. Партито било само за отбрани випове, посетителите трябвало до отговарят на определени критерии – или да са двойни граждани, или да могат да фалшифицират документи в Търговския регистър, или да могат да крадат софтуер, който да продават в Китай, или пък най-малко да могат да продадат поне една сграда в центъра на София на петорно по-висока цена. В кулминацията на купона един пудел приел участта да бъде сниман с пачките, спечелени от контрабандата на цигари само срещу 6% за него. На другия ден никой нищо не помнел. Тези герои допуснали троянски кон сред тях, който имал фетиш да записва…“ Балабанов цитира и фрази от записа на Радостин Василев за изборите и МВР. След тези разкрития Василев обявява, че ПП са „изпрали“ Борисов и са слуги на Пеевски“, каза депутатът.

“Ако всичко това беше приказка, най-вероятно щеше да е безобидна, проблемът е, че това се случи последните пет години, в които цареше хаос, опит за завладяване на държавата, тежка аматьорщина”, каза Балабанов.