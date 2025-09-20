IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Слънчево и топло ще е днес, до 30°

В София ще бъде около 26°

20.09.2025 | 07:40 ч. Обновена: 20.09.2025 | 08:49 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Днес ще бъде предимно слънчево, над Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°.
  
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода ще е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.   
  
В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Значителна ниска облачност ще има преди обяд над Източна България, в крайните югоизточни райони е възможно и да превали. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 25° и 30°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прогноза за времето
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem