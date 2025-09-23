IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вигенин: МС е колективен орган, никой не може да нарежда на министри

Пеевски проектира образ по-голям, отколкото е в реалност, каза евродепутатът

23.09.2025 | 10:34 ч. 13
БГНЕС

Евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин заяви пред bTV, че Министерски съвет е колективен орган и никой не може да нарежда на министрите.

“МС е този, който решава. Аз познавам нашите министри и не мисля, че някой може да им нарежда какво да правят. Ако има такъв случай на натиск, това трябва да се пресече", категоричен е Вигенин.

Според него Пеевски проектира образ, който е по-голям, отколкото е в реалност. Евродепутатът допълни, че подкрепата на ДПС-Ново начало не трябва да води до деформации в институциите. “Не виждам какви предложения дават от опозицията”, добави Вигенин.

По повод случаите с дроновете над Полша и Естония от последните дни, евродепутатът е на мнение, че България трябва да е готова и защитена срещу всякакви атаки.

"Премиерът на Полша внимателно подхожда към проблема с провокациите в небето с руските дронове. Такъв тип инциденти не трябва да доведат до ситуация, в която да се отвори нов голям конфликт, защото това на практика означава Трета световна война. Трябва да призовем за внимателно отношение по темата, да няма свръхреагиране, защото всяка суверенна държава ще си пази въздушното пространство”, каза още Вигенин.

"Стената от дронове" на Европа е изграждане на система, която ще ни защити от чужди дронове. Това е система, която се използва не срещу някога, а за защита”, добави евродепутатът.

