Иван Таков: Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП

Зам.-председателят на БСП Иван Таков е категоричен, че министрите на левицата не получават задачи от Делян Пеевски. “Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП”, добави Таков в предаването “Денят започва с Георги Любенов”. Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията.

Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни. “Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители." Таков подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.

На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори, че министрите имат програма, свързана с партията и се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. “Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг”, добави Таков.

Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна. "Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило”, каза още партийният лидер.

За бюджета, социалната политика и президентската институция

Таков подчерта, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети. По думите му министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лева. Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък:

"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени”, каза още зам.-председателят на партията. Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.

По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава, Таков коментира, че не става дума конкретно за Радев, а за президентската институция. “Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент."

Той отхвърли обвиненията на Борисов за ляв популизъм. “Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи."

Иван Таков успокои жителите на столичния квартал "Дружба" 2, че няма да останат три месеца без парно и топла вода. По думите му максимум 12 дни без отопление ще бъде един блок. Таков обаче очерта по-дълбок – "Топлофикация" е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация."

Той напомни, че БСП от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.