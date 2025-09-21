Иван Таков: Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП

Зам.-председателят на БСП Иван Таков е категоричен, че министрите на левицата не получават задачи от Делян Пеевски. “Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП”, добави Таков в предаването “Денят започва с Георги Любенов”. Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията.
Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни. “Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители." Таков подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.
На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори, че министрите имат програма, свързана с партията и се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. “Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг”, добави Таков.
Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна. "Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило”, каза още партийният лидер.
За бюджета, социалната политика и президентската институция
Таков подчерта, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети. По думите му министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лева. Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък:
"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени”, каза още зам.-председателят на партията. Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.
По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава, Таков коментира, че не става дума конкретно за Радев, а за президентската институция. “Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент."
Той отхвърли обвиненията на Борисов за ляв популизъм. “Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи."
Иван Таков успокои жителите на столичния квартал "Дружба" 2, че няма да останат три месеца без парно и топла вода. По думите му максимум 12 дни без отопление ще бъде един блок. Таков обаче очерта по-дълбок – "Топлофикация" е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация."
Той напомни, че БСП от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.