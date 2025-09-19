IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдия Георги Ушев си направи отвод по мярката на Благомир Коцев

Това е втори отвод по мяркана на обвинения в корупция кмет на Варна

19.09.2025 | 15:49 ч. Обновена: 19.09.2025 | 16:43 ч. 4
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) също си направи отвод в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото по жалба на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Това е втори отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет на Варна. 

В сряда съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод и беше определен нов, който да заседава на 23 септември.

 

