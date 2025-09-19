Съдия Георги Ушев си направи отвод по мярката на Благомир Коцев

Съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) също си направи отвод в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото по жалба на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Това е втори отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет на Варна.

В сряда съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод и беше определен нов, който да заседава на 23 септември.