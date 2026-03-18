Барса се подигра на Нюкасъл на “Камп Ноу”

Барселона се класира за четвъртфиналите на Шампионската лига, след като помете на своя “Камп Ноу” Нюкасъл със 7:2. Преди седмицата двата тима завършиха 1:1. Тази вечер мач имаше преди почивката, когато каталунците повеждаха три пъти в резултата с голове на Рафиня (6), Марк Бернал (18) и Ламин Ямал (45 дузпа), а Антъни Еланга (15, 28) изравняваше в два от случаите.
След почивката обаче силите на “свраките” свършиха, а Барса се забавляваше и наниза 4 безответни гола. Фермин Лопес (51), Левандовски (56, 61) и Рафиня (72) направиха вечерта за гостите от Северна Англия кошмарна.
В следващата фаза Барса ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Тотнъм и Атлетико Мадрид по-късно тази вечер. Испанците спечелиха преди седмица у дома с 5:2.
Двубоят започна равностойно, но още в 6-та минута Барса поведе в резултата. Ламин Ямал преодоля противник в центъра и изостри атаката подавайки на Фермин Лопес. Халфът пусна към Рафиня, който с техничен удар намери далечния ъгъл за 1:0.
Малко след това Фармин бе изведен зад защитата на англичаните, но вратарят на гостите Рамсдейл излезе далеч извън наказателното поле и изчисти топката.
Така се стигна до 15-та минута, когато от нищото Нюкасъл изравни. Антъни Гордън изведе Антони Еланга, който с техничен удар направи 1:1.
Размяната на удари продължи и след още три минути Барса пак водеше в резултата. Рафиня центрира добре от свободен удар, Мартин свали топката към Бернал, който на метри от вратат нямаше как да сбърка и направи 2:1.
Десетина минути по-късно Нюкасъл вкара втори гол. Грубата грешка този път бе на Ямал, който опита пас с пета пред наказателното си поле и на практика подари топката на англичаните. Харви Барнс намери Еланга на метри от вратата и шведът с лекота направи 2:2.
Барса опита да контролира нещата до края на полувремето, но Роберт Левандовски и Ямал пропуснаха по едно 100-процентово положение. Така се стигна до добавеното време на срещата, когато остро подаване на Фермин търсеше на далечната греда Рафиня. Трипиър задържа бразилеца, но реферът първоначално подмина с лекота ситуацията. След намесата на ВАР обаче отсъди дузпа, а Ламин Ямал с плътен удар направи 3:2.
След почивката мачът бе коренно различен и сякаш друго отбори бяха излезли на терена. Барса се забавляваше, а Нюкасъл не показа и част от играта си.
В 51-та минута каталунците отбелязаха четвърти гол след многоходова атака, при която Рафиня изведе Фермин Лопес сам срещу Рамсдейл. Испанецът с техничен удар по диагонала направи 4:2. Само пет минути по-късно каталунците се разписаха за пети път. Рафиня центрира от ъглов удар и намери на далечната греда Роберт Левандовски, който с глава прати топката в обратния ъгъл. В 61-та минута Лева вкара още веднъж. Този път полякът бе изведен зад защитата на гостите от
Ямал и с техничен удар по диагонала вкара за 6:2.
Терорът срещу Нюкасъл продължи и в 72-та минута Рафиня също отбеляза втори гол в мача. Бразилецът се възползва от поредната група грешка в защитата на “свраките” и реализира седмото попадение за тима си в мача.
Малко след това Ламин Ямал пропусна нова изгодна възможност, след като бе изведен сам срещу вратаря на гостите.
