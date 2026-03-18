Възможен ли е мир с Русия? Лидер от ЕС разбуни духовете

Най-накрая един европейски лидер заяви това, което би трябвало да е очевидно от самото начало: че израелско-американската война срещу Иран и ответните мерки на Иран срещу износа на енергия от Персийския залив правят спешно необходимо страните от Европейския съюз да нормализират отношенията си с Русия и да възобновят закупуването на руска енергия, пише за Responsible Statecraft Анатол Ливен, директор на програмата „Евразия“ в Института Куинси.

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви през уикенда, че Европа трябва да се превъоръжи, но:

„Губим на всички фронтове, трябва да прекратим конфликта [в Украйна] в интерес на Европа... трябва да нормализираме отношенията с Русия и да си възвърнем достъпа до евтина енергия. Това е здрав разум. Насаме европейските лидери ми казват, че съм прав, но никой не смее да го каже на глас. Като се има предвид, че не можем да окажем натиск върху Путин, като изпратим оръжия на Украйна, и не можем да задушим икономиката му без подкрепата на САЩ, остава само един метод: сключване на сделка.“

Изявлението на Де Вевер трябва да се разглежда на фона на рязкото покачване на цените на петрола и газа в резултат на американско-израелската война срещу Иран. Ако войната продължи и цените останат на съществуващото ниво или се повишат допълнително, тогава руското правителство няма да има затруднения както да плати за войната, така и да стабилизира руската икономика. Европа, за разлика от нея, рискува да се натъкне на катастрофална комбинация от високи цени на енергията, икономическа криза, висок бежански поток от Украйна и Иран и намаляващ капацитет да помогне на Украйна. Резултатът може да бъде бедствие за Украйна и сериозна заплаха за самия ЕС.

Осъзнавайки заплахите за световната и американската икономики, породени от блокирането на енергийните ресурси от Персийския залив – и последващата заплаха за шансовете на републиканците на междинните избори – администрацията на Тръмп вече е спряла санкциите срещу руския износ на петрол. Тръмп също така възобнови острите си критики към украинския президент Володимир Зеленски за отказа му да сключи сделка. Британският и европейският (напълно правилен) отказ да се включат във войната срещу Иран също е малко вероятно да направят Тръмп по-съпричастен към европейските позиции по отношение на Украйна.

Докато войната срещу Иран продължава, шансовете за „100%“ подкрепа на САЩ за засилен натиск върху Русия следователно изглеждат близки до нула. Руското влияние върху САЩ ще нарасне още повече, ако Тръмп бъде принуден да призове Путин да посредничи с Иран, за да измъкне САЩ от дупката, която Тръмп е изкопал за страната си в Близкия изток.

Нещо повече, иранските атаки с дронове и ракети накараха както САЩ, така и европейските страни да пренасочат към Близкия изток системите за противовъздушна отбрана, които са жизненоважни за способността на Украйна да се защитава. Британският премиер Киър Стармър заяви, че „не можем да позволим войната в Персийския залив да се превърне в неочакван добив за Путин“ - но очевидно не е в неговите правомощия, нито в тези на ЕС, да предотвратят това.

Нормализирането на отношенията с Русия не трябва да се разглежда като изоставяне на Украйна. Напротив, ЕС трябва да предложи възобновяване на покупките на енергия и спиране на всички санкции в замяна на отказ на Русия от искането си за малката част от Донбас, все още държана от Украйна - въпросът, който повече от всеки друг пречи на уреждането.

Разбира се, не можем да бъдем сигурни, че Русия би приела подобна сделка

- макар че това би било в дългосрочен интерес на Русия; но най-малкото подобно предложение би дало на европейците положителна роля в преговорите. Ако - както постоянно се оплакват - САЩ и Русия досега са ги изключвали от преговорите, това е защото досега са отказвали да предложат нещо полезно или разумно.

Изглежда обаче, че всеки, който чака здрав разум от европейските правителства, го очаква дълго чакане. Официалните реакции на изявлението на де Вевер бяха изключително негативни. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен отговори, че не само по време на войната в Украйна, но и „в бъдеще няма да внасяме дори една молекула енергия от Русия“. Самият външен министър на де Вевер, Максим Прево, заяви, че:

„Трябва ли да водим диалог с Русия? Да. Това е дипломацията: Да говорим с тези, с които не сме съгласни. Но диалогът не е същото като нормализация. И това е ключово разграничение… Днес Русия отказва европейско място на масата. Тя поддържа максималистични искания. Докато това е така, говоренето за нормализация изпраща сигнал за слабост и подкопава европейското единство, от което се нуждаем повече от всякога.“

Това съдържа фундаментална грешка, която измъчва европейската и американската дипломация от поколение и повече: че разговорите с опонентите са отстъпка сама по себе си и цел сама по себе си.

Подчертаването на необходимостта от „европейско единство“ се превърна в чудесен начин европейските политици да избегнат необходимостта от заемане на непопулярни и смели позиции. Проблемът е, че това на практика хвърля европейската политика в ръцете на Европейска комисия, която не е демократично отговорна пред никой електорат, и на най-русофобските държави от Източна Европа, от които може да се очаква да наложат вето на всеки ход на ЕС към компромис с Русия. Ето защо отделните западноевропейски правителства ще трябва да поемат водещата роля.

Атаката на Прево срещу Вевер съдържаше едно твърдение, което в момента е напълно невярно – че Русия поддържа „максималистични“ искания към Украйна. Това беше повторено от литовския външен министър Кястутис Будрис, който каза:

„Знаем, че техните искания идват от 2021 г. И това няма да е свързано само с Украйна, но ще бъде свързано и с нас, с разполагането на силите и много други неща. Така че трябва да съберем сили.“

Всъщност, в резултат на неуспешния си опит за бърза победа и мъчителната бавност на напредъка си на място, Русия отдавна се е отказала от своите „максималистични“ искания. Дори искането за целия Донбас е далеч по-малко от териториалните искания, които отправяше през 2024 г. Трудно е да се каже дали постоянното повтаряне на тази очевидна лъжа от страна на европейските служители е резултат от параноична заблуда или умишлен опит да се осуети мирното споразумение.

Будрис също така каза, че очаква положителни резултати от преговорите с Русия само когато „Европа държи тоягите в ръцете си“. Докато войната с Иран продължава обаче, „тоягите“ просто няма да има. И ако войните в Иран и Украйна продължат, тогава е вероятно всяко бъдещо споразумение да бъде много по-неблагоприятно за Украйна от това, което е на масата сега.

Европейските правителства и коментатори обичат да се поздравяват с новия си „реализъм“ по отношение на Русия.

Те сякаш не разбират, че реализмът не е само изграждане на военни сили. Става въпрос и за точно и честно оценяване на относителните силни страни и вероятните (за разлика от желаните) резултати, както и за договаряне на компромиси на тази основа.

В това отношение би било от огромна полза, ако европейските правителства можеха да се откажат от част от самодоволното лицемерно морализиране и истерично демонизиране на Русия, в което са се заели и което е било използвано за противопоставяне на всеки компромис с Москва. Така в отговор на изявлението на де Вевер, шведският министър на енергетиката Еба Буш заяви, че ако европейците възобновят покупките на руска енергия, „тогава напълно сме загубили моралния си компас“.

Но както е показано от гротескно различния европейски отговор на руската агресия и престъпления и този на Израел и САЩ, моралният компас на Европа изглежда е силно неточен ориентир за европейското поведение. Германските чиновници, които продължават да повтарят мантрата за ангажимента на Германия към „ред, основан на правила“, напомнят живо за техните източногермански предшественици, които продължаваха да повтарят марксистко-ленински мантри, докато системата им се разпадаше под краката им.

Betonkoepfe („бетонни глави“) беше популярното им име и се предполагаше, че са изчезнали заедно с комунизма. Но изглежда, че демократичните бюрократи могат да бъдат също толкова добри в наливането на бетон в ушите си, колкото и комунистическите. Всичко, от което се нуждаете, е достатъчна доза лицемерие, конформизъм и морално малодушие.