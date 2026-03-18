Наемници от „Вагнер" вече охраняват руския „сенчест флот“

Двучленни наемнически екипи вече присъстват на много руски кораби от „сенчестата флотилия“, което обезкуражава опитите за качване на борда от неприятелски настроени държави.

Печално известната руска наемническа група „Вагнер Груп“ продължава да съществува. Тя може вече да не участва в бойни операции в Украйна, но сега осигурява сигурност на корабите на руския „сенчест флот“.

Руската паравоенна групировка беше абсорбирана и преструктурирана в руска държавна група след нашумял бунт от основателя ѝ Евгений Пригожин през юни 2023 г. Групировката беше преименувана на „Африкански корпус“, подкрепяйки интересите на Москва в няколко африкански държави и осигурявайки сигурност на руските търговски интереси там. Бившата Вагнер Груп сега действа с много по-стегната каишка, отколкото при Пригожин, който загина в не толкова мистериозна самолетна катастрофа през 2023 г. след провала на бунта, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Въпреки че служат в Централна Африка, някои бивши служители на Вагнер Груп сега осигуряват сигурност на борда на така наречения „Флот в сянка“ на Русия, според ново разследване на Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) и неговите партньорски новинарски организации.

Въпреки санкциите, наложени на Русия след непровокираното ѝ нахлуване в Украйна преди повече от четири години, Москва продължава да управлява тайна мрежа от над 1500 остарели кораба, за да продава руски петрол и други стоки на страни като Китай и Индия, което ѝ позволява да финансира военните си усилия.

Много от корабите се продават на фиктивни компании, за да прикрият юрисдикцията си. Корабите често работят без транспондери за местоположение, променят знамената си, за да объркат властите, и фалшифицират регистрацията си. Корабите извършват и незаконни трансфери от кораб на кораб.

Според доклад на Института Брукингс, Москва може да е похарчила до 10 милиарда долара за изграждането на флота, който сега може да превозва до 11 процента от световния си морски петрол.

От миналата година руският флот осигурява военен ескорт на танкерите,

но руски граждани също служат на корабите като „извънредни служители“, тези, които не са част от стандартния оперативен екипаж.

OCCRP твърди, че повече от дузина души, служещи на корабите в сенчестия флот, са свързани с Групата Вагнер, елитни руски военни части или военното разузнаване на ГРУ. Тези мъже нямат морски квалификации.

„Тези допълнителни членове на екипажа или „техници“, както понякога ги наричат, са започнали да се появяват на кораби след юли 2025 г., според списъците с екипажи, получени от репортери“, съобщи OCCRP.

Разположени на корабите в двучленни „екипи за защита на кораби“, те са присъствали предимно в кораби на сянка в Балтийско море, за да възпрат властите „от качване на борда, инспектиране или потенциално изземване на корабите, които представляват икономическа жизненоважна артерия за Москва“.

Въпреки че Балтийско море се превърна в де факто „езеро на НАТО“, откакто Швеция се присъедини към международния военен съюз, маршрутът остава ключов за Москва за износа на петрол. Над 40 процента от руския петрол пътува с кораби през Балтийско море, а Група Вагнер или други наемници са там, за да гарантират, че потокът няма да бъде спрян.

„Целта на тази дейност е да се защити приходната база на Руската федерация от потенциални заплахи, независимо дали става дума за организиран от Украйна саботаж“ или друга намеса от Запада, каза пред Delfi, ръководителят на Разузнавателния център на Естонските отбранителни сили, полковник Антс Кивиселг, пред Делфи, който координира доклада с OCCRP. „Разполагането на екипажи за защита на кораби на тези кораби показва, че стоките, превозвани от сенчестия флот, и приходите, получени от тях, са важни за Русия“, добави Кивиселг.

В допълнение към действителните екипи за сигурност, някои кораби на Сенчестия флот са облекли манекени в униформи, за да наподобяват въоръжен персонал, създавайки впечатление за по-засилена сигурност, съобщи The Defense Post.

Един източник, запознат с въпроса, каза на OCCRP, че присъствието на екипи за сигурност (или поне появата на въоръжени мъже на кораба) има за цел да „повиши залозите“, за да възпре инспекциите.

„Двама потенциално въоръжени лица със сигурност променят нашите рискови изчисления, когато трябва да решим дали да спрем или да конфискуваме танкера“, каза източникът. „Русия смята, че това прави държавите-членки на НАТО по поречието на Балтийско море по-предпазливи.“

Освен доставката на петрол, Русия може да използва Сенчестия флот за провеждане на асиметрични военни операции.

Определено не става въпрос само за защита на руския петрол“, каза Шон Висвесер, бивш старши оперативен служител на ЦРУ, специализиран в руските разузнавателни служби. „Никъде другаде по света не е имало толкова прекъсвания на кабели и за кратко време, колкото през последните две години в Балтийско море.“

Присъствието на въоръжени мъже на борда на руски танкери може да възпре малките крайбрежни патрулни кораби, но НАТО ще продължи да реагира на Сенчестия флот със засилени морски патрули и целенасочени инспекции. Въпросът е как ще реагира Кремъл и дали това може да включва по-големи екипи от наемници на корабите.