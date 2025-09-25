Задържаха нидерландец в Перник, нападнал бившата си приятелка

47-годишен нидерландец, собственик на шивашка фабрика в Перник, е задържан за нанесена лека телесна повреда на бившата му приятелка и съдружник в бизнеса, съобщи БНР.
Между двамата възникнал имуществен спор, при който чужденецът блъснал жената и ѝ причинил лека травма на едната ръка.
Инцидентът е станал вчера в шивашкото предприятие.
Пристигналите на място полицаи са задържали нидерландеца за срок до 24 ч. Образувано е бързо производство.
Пострадалата жена е на 50 години и е от София, казаха от полицията.