Задържаха нидерландец в Перник, нападнал бившата си приятелка

Между двамата възникнал имуществен спор

25.09.2025 | 12:54 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

47-годишен нидерландец, собственик на шивашка фабрика в Перник, е задържан за нанесена лека телесна повреда на бившата му приятелка и съдружник в бизнеса, съобщи БНР. 

Между двамата възникнал имуществен спор, при който чужденецът блъснал жената и ѝ причинил лека травма на едната ръка. 

Инцидентът е станал вчера в шивашкото предприятие.

Пристигналите на място полицаи са задържали нидерландеца за срок до 24 ч. Образувано е бързо производство. 

Пострадалата жена е на 50 години и е от София, казаха от полицията.

нидерландец Перник нападение
