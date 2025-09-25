IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Транспортираха по въздух пациент със сърдечно-съдов проблем от Габрово

Хеликоптерната площадка беше сертифицирана в края на август

25.09.2025 | 18:09 ч. 1
БГНЕС

За първи път пациент бе транспортиран с хеликоптер от новата площадка към Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Тота Венкова“ в Габрово, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение, цитирани от БТА.

Пациентът е със сърдечно-съдов проблем, който е наложил спешното му транспортиране по въздух, посочиха от болницата и уточниха, че това е първият път, в който хеликоптерната площадка се използва, след като бе лицензирана миналия месец. 

Хеликоптерната площадка беше сертифицирана в края на август. Болнично вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS). От МБАЛ "Д-р Тота Венкова“ информираха тогава, че болничното вертолетно летище е изградено по проект “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-ремонтни работи във връзка с изграждане болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД  гр. Габрово". 

