Транспортираха по въздух пациент със сърдечно-съдов проблем от Габрово

За първи път пациент бе транспортиран с хеликоптер от новата площадка към Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Тота Венкова“ в Габрово, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение, цитирани от БТА.

Пациентът е със сърдечно-съдов проблем, който е наложил спешното му транспортиране по въздух, посочиха от болницата и уточниха, че това е първият път, в който хеликоптерната площадка се използва, след като бе лицензирана миналия месец.

Хеликоптерната площадка беше сертифицирана в края на август. Болнично вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS). От МБАЛ "Д-р Тота Венкова“ информираха тогава, че болничното вертолетно летище е изградено по проект “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-ремонтни работи във връзка с изграждане болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово".