Момичето, унижавано от свои съученички: Помолих ги да решим проблема с думи

Битото и унижавано от съученички момиче призна, че не знае дали е защитено. Семейството ѝ е подложено на проверки от социалните служби, оплака се майката Сузана Илиева.

"Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година", казва петокласничката пред Нова телевизия. По думите ѝ причината за тормоза била, че била говорила против приятелите си.

Едно от момичетата, които станали свидетели на униженията, се разплакало и молило агресивните деца да спрат. "Момичето, което снимаше, каза "Няма спри! Тихо", спомня си малтретираното дете. "Звъннах на мама и казах "Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие", казва още ученичката. Според нея другите момичета я биели за удоволствие.

"Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи, но тя каза "Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи". После ме свлече на земята", спомня си петокласничката.

Дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на бащата на битото дете и се извинило на него и на съученичката си. "Според мен са изплашени", смята жертвата на насилие. Момичето признава, че се страхува да не срещне отново агресивните деца.

Петокласничката беше скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички, а унижението – заснето и публикувано в интернет.

"Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че семейството на жертвата е това, което трябва да бъде проверявано, а тези на насилниците", каза майката на детето. По думите й дори директорката на училището не я е викала, за да попита има ли някакъв проблем вкъщи.

Радослав Иванов е мъжът, разпространил кадрите в социалните мрежи. Забелязал, че децата пред блока гледат клип, на който се възмущават. Помолил своето дете да му го изпрати и решил да даде гласност на случая. "С още една жена искахме да организираме мирен протест в „Дружба", а в Районното беше получен сигнал за организирана престъпна група", отбеляза той.

"Нямам проблем с това, че видеото е разпространено, но не искам да се вижда моето лице. Справедливо е тези на агресивните деца обаче да се виждат", казва битото момиче.

По думите на адвоката, наел се със случая, законът за борба с противообществените прояви, извършени от непълнолетни, е остарял и има смешни текстове като този насилникът да се извини на жертвата.