Прокуратурата разследва имотни измами с договори "на зелено" в София

Прокуратурата разследва мащабни измами с договори "на зелено" в София. При тях обещание за закупуване на апартамент след изграждането му е последвано от едностранно разваляне на споразуменията по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени щети.

"В Софийска районна прокуратура са постъпили няколко сигнала по темата и след проверка от наблюдаващия прокурор достигаме до извода за сериозно безпокойство от наша страна относно тези практики, които по един доста рискован начин подриват стопанската сигурност. И гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор, той ще им бъде предаден съгласно договора“, обяви на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, говорител на СРП.

Налице са доказателства за престъпления и затова е образувано досъдебно производство за това, че между 2021 и 2024 г., граждани са били заблуждавани с цел имотна облага. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции, каза още Николаев. Измамата била в особено големи размери.

Той посочи, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителен договор. На Дирекцията за национален строителен контрол е възложено да проверят строителните книжа и да установят етапа, на който е завършен обектът по документи. Държавна агенция „Национална сигурност“ трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокират при подозрителни такива.

Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От своя страна Делян Динев, началник на сектор „Индустрия и строителство“ от отдел „Икономическа полиция“ към СДВР, обясни, че досъдебното производство е на доста ранен етап, но се работи усилено по установяване на пострадалите от схемата лица. Той посочи, че има начин чрез вече организирани групи във Фейсбук от пострадали при тези измами, полицията да се свърже чрез хората. Динев апелира пострадалите да подадат сигнал.

Действията на прокуратурата идват, след като през последните дни излезе информация за проблеми с прекратени едностранно предварителни договори в няколко комплекса в София. Десетки хора се оплакват, че давали пари за жилища в различните етапи, но изненадващо договорите им са прекратени с аргумента, че фирмата не можела да построи жилището и се оттегля от договорните отношения. Вижда се обаче, че сградите са построени, казват част от засегнатите купувачи.