Мирчев: Всички полицаи са привикани пред парламента в 16 ч.

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев излезе със съобщение в социалната мрежа, в което заявява, че на извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч.

Колежката му Елисавета Белобрадова го последва с подобен пост.

От пресцентъра на МВР отговориха почти веднага на ПП-ДБ

"Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП-ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа”, се казва в съобщението.