Заседанието на парламента бе подновено и веднага след това закрито

Малко след като бе подновено, днешното пленарно заседание на парламента беше прекратено.

Ооколо 12:30 часа, председателстващият Костадин Ангелов прекъсна заседанието, за да се събере парламентарната комисия по бюджет и финанси, която да разгледа на второ четене проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Искането беше на председателя на комисията Делян Добрев.

Възстановявам заседанието, бяха поискани три почивки, затова работното време е удължено до 14:45 ч., след изтичането му закривам днешното пленарно заседание, обяви председателстващият Костадин Ангелов.

Следващото заседание е утре от 9:00 часа. Според приетата днес програма първа точка е второто гласуване на законопроект за промени в Закона за публичните предприятия.