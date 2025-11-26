IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Заседанието на парламента бе подновено и веднага след това закрито

Следващото заседание е утре от 9:00 часа

26.11.2025 | 15:37 ч. Обновена: 26.11.2025 | 15:38 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Малко след като бе подновено, днешното пленарно заседание на парламента беше прекратено.

Ооколо 12:30 часа, председателстващият Костадин Ангелов прекъсна заседанието, за да се събере парламентарната комисия по бюджет и финанси, която да разгледа на второ четене проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Искането беше на председателя на комисията Делян Добрев.

Свързани статии

Възстановявам заседанието, бяха поискани три почивки, затова работното време е удължено до 14:45 ч., след изтичането му закривам днешното пленарно заседание, обяви председателстващият Костадин Ангелов.

Следващото заседание е утре от 9:00 часа. Според приетата днес програма първа точка е второто гласуване на законопроект за промени в Закона за публичните предприятия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

парламент НС Костадин Ангелов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem