МРРБ отговори на Терзиев: Прави внушения

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговори на нападките от страна на кмета на София Васил Терзиев. По-рано днес градоначалникът се оплака от неразплатените средства по общински проекти и обвини МРРБ, че реализира наказателна акция към Столична община.

В отговор от днес от министерството на Иван Иванов казаха, че по трите, визирани от Терзиев проекта, има нередности. От там обясняват още, че министър Иванов досега е провел две срещи с кмета Терзиев, на които в конструктивен диалог са обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите

"До този момент екипът в МРРБ, отговарящ за изпълнението на общинската инвестиционна програма, е изпратил поредица от писма с насоки как да бъдат отстранени разминаванията в документацията и с каква информация е нужно да бъдат допълнени, така че да отговарят на условията на закона и да се премине към изплащането на средства. Това са изисквания, въведени по време на управлението на Асен Василев в качеството му на финансов министър и Андрей Цеков в качеството му на регионален министър. МРРБ никога не си е позволявало да коментира административния капацитет на която и да е община, независимо от партийната принадлежност на ръководството ѝ, няма да го направи и сега", казват от МРРБ.

Терзиев заяви, че до момента са разплатени 720 проекта към 214 общини. “Това показва следното – далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, както и, че разпределението на средства не се ползва за политически игри. Политическа игра е противопоставянето на гражданите, живеещи в столицата и тези в провинцията”, каза кметът на София.

И за трите конкретни проекта, посочени от Терзиев като забавени, са констатирани нередности в представените документи.

Ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община, съгласно изискванията на ЗДБ.

Бул „Ал. Стамболийски“ – подадената към МРРБ документация за изпълнението на проекта е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи, включително и днес.

Мостът на Бакърена фабрика – припомняме, че за този проект в МРРБ няма подписано споразумение, като последното искане за сключване на такова с коригирани документи е входирано на 12.09.2025 г. С публични събития бе обявено, че проектът е приключен и движението по моста е пуснато, което би довело до нарушаване на изискванията на ЗДБ от страна на СО.

В заключение от МРРБ заявяват готовност да окажат съдействие в административния процес по реализацията на проектите на Столична община.