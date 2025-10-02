IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор на бус и колоездач се млатиха яко в Пловдив ВИДЕО

Шофьорът на буса, видимо афектиран, първи тръгва към колоездача

02.10.2025 | 17:23 ч. 14
В социалната мрежа TikTok се появи видео, на което ясно се вижда как шофьор на пътнически бус и колоездач влизат в открито физическо сблъсък.

Кадрите, заснети на Карловско шосе – показват как двамата мъже си разменят удари на пътното платно.

Според коментари под клипа, конфликтът е започнал със словесна престрелка, която бързо ескалира до бой. Не е ясно кога точно е заснето видеото и дали по време на инцидента в буса е имало пътници.

Шофьорът на буса, видимо афектиран, първи тръгва към колоездача, който обаче не остава длъжен. Двамата започват да се дърпат и удрят на пътното платно, без да обръщат внимание на останалите участници в движението.

