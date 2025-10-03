IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент

Предвидено е бойните дежурства на F-16 да започнат от средата на 2026 г.

03.10.2025 | 12:29 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент, съобщи министър-председателят Росен Желязков на днешния блицконтрол.

Ангажиментът на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) до края на годината да бъдат доставени и останалите четири самолета. Предварително е предвидено бойните дежурства на самолетите F-16 да започнат от средата на 2026 г., отбеляза Желязков. Имаме шест обучени пилоти, а 15 са в процес на подготовка, каза още премиерът.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Свързани статии

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август.

На двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, съобщи в края на миналия месец Атанас Запрянов, припомня БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

F-16 Block 70 самолети Росев Желязков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem