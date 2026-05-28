Какво мисли бившият на Мерил Стрийп за романса ѝ с Мартин Шорт?

Бившите съпрузи се разделиха през 2017 г. след 40 години брак и четири деца заедно

28.05.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: Getty Images

Отчужденият съпруг на Мерил Стрийп, Дон Гъмър, е „в мир“ с романса на актрисата с колегата ѝ Мартин Шорт.

„Перспективата на скулптора се е променила“, откакто „измина толкова много време, откакто спряха да бъдат двойка“, казва източник пред Daily Mail в четвъртък.

Бившите съпрузи се разделиха през 2017 г. след близо 40 години брак (женят се през 1978 г.) и четири деца заедно, но до ден-днешен нямат развод.

Впоследствие, през 2024-а, изненадващо за всички, актрисата започна да се среща със своя колега от „Само убийства в сградата“ Мартин Шорт. 

„Ако тази връзка с Мартин беше започнала веднага след раздялата, това е нещо, което Гъмър вероятно никога нямаше да преодолее“, твърди изданието, настоявайки, че това „би го ударило силно“.

Вътрешният източник твърди, че „сега е минало достатъчно време и Дон наистина е приел края на брака си“.

Към днешна дата 79-годишният Дон и 76-годишната Мерил са достигнали степен на взаимно уважение, което определено не се е случило за една нощ.

Представителят на Стрийп не отговори веднага на искането на Page Six за коментар.

Източник: Tialoto.bg

