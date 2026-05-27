Деми Ловато и любимият ѝ отпразнуваха годишнина от сватбата

Деми Ловато и Джутс отпразнуваха първата годишнина от сватбата си. За повода 35-годишният изпълнител постна трогателна публикация в социалната мрежа Instagram. Той качи в профила си серия снимки с певицата през годините, включително такива от сватбата им. Виждаме ги по екскурзии, плажове, по коледните празници, има и сладки селфита.

Джутс каза, че 33-годишната изпълнителка определено е неговата сродна душа.

"Честита 1-годишнина на моята съпруга! Лудо е да мислиш, че вече е изминала година и някак аз те обичам дори още повече, отколкото преди година. Толкова е ясно, че ти си моята сродна душа и най-добрият приятел, който някога съм имал. Нямам търпение да те видя и да изям лакомо лицето ти. Обичам те повече отколкото думите могат да опишат, скъпа", написа той към сладките кадри.

