IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Деми Ловато и любимият ѝ отпразнуваха годишнина от сватбата

Джутс с трогателно послание

27.05.2026 | 22:51 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Деми Ловато и Джутс отпразнуваха първата годишнина от сватбата си. За повода 35-годишният изпълнител постна трогателна публикация в социалната мрежа Instagram. Той качи в профила си серия снимки с певицата през годините, включително такива от сватбата им. Виждаме ги по екскурзии, плажове, по коледните празници, има и сладки селфита.

Джутс каза, че 33-годишната изпълнителка определено е неговата сродна душа.

Свързани статии

"Честита 1-годишнина на моята съпруга! Лудо е да мислиш, че вече е изминала година и някак аз те обичам дори още повече, отколкото преди година. Толкова е ясно, че ти си моята сродна душа и най-добрият приятел, който някога съм имал. Нямам търпение да те видя и да изям лакомо лицето ти. Обичам те повече отколкото думите могат да опишат, скъпа", написа той към сладките кадри.

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Деми Ловато Джутс годишнина сватба двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem