Последната битка на Москва със Запада е най-странната досега

Ако вярвате на всичко, което лидерите казват един за друг, ще стигнете до заключението, че Армения е обречена. Премиерът ѝ е обвинен, че е луд, който дъвче магически гъби. Неговият съперник е обявен за милиардер и шпионин на Кремъл. Мощният глава на Арменската църква - третият човек в тази политическа сага - се твърди, че е подкрепян от Москва интригант с тайно извънбрачно дете, пише за The Telegraph кореспондетът Адриан Бломфийлд. Някога изостанала съветска провинция, Армения сега се намира на стратегически евразийски кръстопът, потенциалната липсваща връзка в единствения голям сухопътен търговски и енергиен маршрут между Азия и Европа, който заобикаля както Русия, така и Иран. За нация, все още травматизирана от геноцид и загуба на територии, тази внезапна геополитическа значимост е едновременно възможност и проклятие. Докато арменците се готвят да гласуват на общите избори следващата седмица - най-новата фронтова линия в скритата война между Русия и Запада - цената на тази нова значимост стана болезнено ясна. Страната е залята от дезинформация, свързана с Кремъл.

Според Bot Blocker, анонимна група от руски дисиденти, специалисти по технологии, Армения е изправена пред втората по големина държавно подкрепена кампания за дезинформация в съвременната европейска история, изпреварена само от миналогодишния неуспешен опит да бъде свалена прозападната президентка на Молдова Мая Санду. Групата твърди, че е идентифицирала стотици фалшиви видеоклипове, насочени срещу Никол Пашинян, чиято управляваща партия "Граждански договор" иска по-тесни връзки със Запада и по-голямо дистанциране от Москва. Ранните твърдения, че премиерът е трафикант на деца, който е присвоил средства, за да си купи имения в чужбина, оттогава са се превърнали в обвинения, че е сключил тайна сделка с Еманюел Макрон, президента на Франция, за да започне война срещу Русия след изборите. И все пак дезинформацията често бледнее пред острите нападки, отправяни от самите кандидати. Никъде това не е по-очевидно отколкото във враждата между Пашинян и главния му съперник Самвел Карапетян, милиардер, собственик на цирк, когото премиерът обвинява, че е изпратен от Кремъл, за да върне Армения в орбитата на Москва. Преди малко повече от година Карапетян почти не участваше в обществения живот на Армения. Той прекара последните три десетилетия предимно в Москва, Дубай и Монако, изграждайки империя в областта на търговията на дребно и логистиката, фокусирана върху Русия, чиято стойност според някои източници възлиза на 3 млрд. паунда.

Голяма част от това състояние идва от доходоносни договори, свързани с "Газпром" - един от основните стълбове на системата на покровителство на Владимир Путин. Той се върна в Армения миналата година след смъртта на баща си. В рамките на няколко седмици беше арестуван. Самвел Карапетян, милиардер и собственик на цирк, е обвинен, че е инструмент на Кремъл Като основен дарител на Арменската апостолическа църква, Карапетян се намеси в ескалиращия конфликт между премиера и религиозния елит. Отношенията между Пашинян и Карекин II, Католикос на всички арменци, са отровени от катастрофалните поражения на Армения от Азербайджан през 2020 и 2023 г., които доведоха до загубата на спорната територия Нагорни Карабах и бягството на 120 000 етнически арменци.

Нарушавайки традиционната политическа неутралност на Църквата, Карекин поиска оставката на министър-председателя. Пашинян отвърна, като обвини Католикоса в корупция, нарушаване на обета за целомъдрие и превръщане на Църквата в инструмент за руско влияние. Спорът предизвика най-дълбоката криза между църквата и държавата в съвременната история на страната, която се описва като първата християнска нация в света. Карапетян беше задържан, след като публично подкрепи Църквата и се закле да я защити "по нашия начин" - думи, които властите тълкуваха като заплаха за сваляне на конституционния ред.

"Всичко, което имах предвид, беше, че се надявах да посреднича в конфликта", каза той пред The Telegraph в двора на имението си в Ереван, столицата на Армения, където е под домашен арест. "Час по-късно тази къща беше обградена от стотици полицаи и аз бях арестуван."

В продължение на седем месеца той беше държан в подземните килии на арменската служба за национална сигурност, наследник на съветското КГБ.

Арестът му превърна човек, по-известен като собственик на електропреносната мрежа на страната, най-голямата верига за пица и водещ цирк, в политическа фигура. За поддръжниците, разгневени от атаките на Пашинян срещу Църквата, неговия завой към Запада и опитите му да се помири с Азербайджан и Турция, Карапетян се превърна в мъченик. Той бързо засенчи по-старите проруски опозиционни фигури в Армения, въпреки неудобния факт, че като гражданин с двойно руско и кипърско гражданство, той понастоящем не може да заема поста на министър-председател - конституционна пречка, която според него ще бъде премахната, веднага щом новосъздадената му партия "Силна Армения" дойде на власт. Той настоява, че е влязъл в политиката, за да защити Църквата от преследване.

"Правителството засили атаките си както срещу Църквата, така и срещу арменската национална идентичност", каза той. "То арестува епископи и архиепископи. Притеснението ми е, че ще се опита да арестува и Католикоса."

Някои казват, че реалната картина е по-малко благородна.

"Исторически Църквата се е съюзявала с всеки, който държи властта", каза Артур Сакунц, известен арменски активист за правата на човека. "По време на съветското управление тя беше тясно свързана с КГБ.

Преди продемократичната революция от 2018 г. тя подкрепяше авторитарния режим.

Оттогава тя остава близка до Путин." Особено внимание е насочено към московския клон на Църквата, оглавяван от братът на Карекин, архиепископ Езра, който през 2023 г. благослови командирите на батальона "Арбат" - прочута арменска наемническа единица, която се сражава за Русия в Украйна. Украинското разузнаване твърди, че Карапетян е помогнал за финансирането на батальона, твърдение, което той отрича. Миналата година арменските власти също заявиха, че са предотвратили заговор, в който са участвали батальон "Арбат" и висши духовници, с цел сваляне на правителството. Пашинян представя както църковното ръководство, така и Карапетян като подкрепяна от Кремъл "пета колона", работеща срещу арменския суверенитет - обвинение, което и двамата мъже отхвърлят. Някои анализатори смятат, че руската заплаха е преувеличена.

Кремъл се дискредитира в Армения, когато руските миротворци останаха безучастни по време на завземането на Нагорни Карабах от Азербайджан, въпреки собствените гаранции за сигурност на Москва. Много арменци никога не са простили това, което считат за предателство.

"Позициите на Русия в Армения са се влошили значително", казва Томас де Ваал от "Карнеги Европа", мозъчен тръст със седалище в Брюксел. "Възможностите ѝ в Армения са ограничени. Старите проруски партии са дискредитирани, а движението на Карапетян все още няма убедителна визия."

Проучванията сочат, че партията на Пашинян все пак ще се очертае като най-голямата сила. Но популярността му е спаднала рязко след загубата на Нагорни Карабах, докато някои го обвиняват, че става все по-авторитарен и представя всяко несъгласие като проруско.

"Това, което наблюдаваме, се отнася по-малко до Русия, отколкото до личности", каза Ричард Гирагосян, директор на Центъра за регионални изследвания, арменски мозъчен тръст. "Пашинян води вендета срещу църковен лидер, който не е особено популярен сред собствените си епископи, много от които му се сърдят за политическата му активност."

Миналата година свещеници, лоялни към Карекин, обвиниха премиера, че не е обрязан, подразбирайки, че той тайно е мюсюлманин и следователно е на страната на Азербайджан и Турция.

Пашинян изруга една жена и нейния малък син в метрото в Ереван, след като те отказаха да носят партийните му значки Такива инциденти засилиха твърденията, че той става все по-непредсказуем.

По-рано този месец Карапетян, чиято партия обеща Министерство на секса, за да се справи с демографския спад и да гарантира, че "няма незадоволени жени", твърдеше, че премиерът е поръчал тон халюциногенни гъби от Китай, за да му помогнат да преживее официалните срещи. Пашинян отрича обвинението и завежда дело. Предвид геополитическите залози, изборите в Армения са от огромно значение. Но те са и изключително непоучителни - нещо, което Кремъл без съмнение ще счете за изключително удовлетворяващо.