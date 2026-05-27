Иран и капанът на вечната война

Години наред президентът на САЩ Доналд Тръмп ругаеше предшествениците си за това, че са въвлекли страната във "вечни войни" в Близкия изток. Войната му срещу Иран може да не продължи вечно, но сега му е много трудно да измъкне Съединените щати от конфликт, за който има основателна причина да съжалява.

През уикенда Тръмп настоя, че споразумението за прекратяване на войната с Иран и повторно отваряне на Ормузкия проток е „до голяма степен договорено“ и почти приключено. Ирански представители също така намекнаха, че са близо до постигане на меморандум за разбирателство със Съединените щати, който ще спре бойните действия на всички фронтове и ще премахне военноморската блокада на САЩ. Условията на това ново споразумение обаче бяха неясни и изглеждаше, че двете страни остават далеч един от друг по важни въпроси, вероятно включително готовността на Иран да направи незабавни отстъпки относно ядрената си програма. Тази несигурност сега се превърна в съмнение. На 25 май американските сили удариха цели в южната част на Иран, което накара иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция да обещае отмъщение, като бъдещите преговори и предполагаемото прекратяване на огъня вече са под въпрос.

Войната на Тръмп срещу Иран повдигна тревожните призраци на минали интервенции. По време на изслушванията в Конгреса в края на април, представителят на Демократическата партия на САЩ Джон Гараменди нарече войната с Иран „блато“ и „политическа и икономическа катастрофа на всяко ниво“. Министърът на отбраната Пит Хегсет отговори агресивно, подигравайки се с идеята, че двумесечната мисия е блато, преди да обвини Гараменди в пораженчество и „разпространение на пропаганда на нашите врагове“.

Може би „блато“ не беше най-добрата метафора. Толкова често се свързва с войната във Виетнам, в която американските войски бяха затънали в продължение на години. Иран също няма да прилича на една от „вечните войни“, последвали американските инвазии в Афганистан през 2001 г. и Ирак през 2003 г. Всъщност, именно защото американските лидери сега се страхуват от подобни блата, те не са склонни да изпращат значителни сухопътни сили в ситуации, в които могат да затънат, пише Foreign Affairs.

Вместо това, в настоящия ирански конфликт, Съединените щати разчитат на ракети, въздушна мощ и оръжейни системи, подобрени с изкуствен интелект. Воденето на бойни действия по този начин обаче означава, че прилагането на военна сила може да бъде само принудително, оказвайки натиск върху врага с надеждата, че в крайна сметка той ще се съобрази с исканията на САЩ. Съединените щати не могат просто да вземат това, което искат, както направиха, когато нахлуха в Багдад и свалиха правителството на Саддам Хюсеин. Разочарованието на администрацията на Тръмп днес е, че иранският режим все още отказва да се съобрази – както се вижда допълнително от последния кръг от преговори – и не е очевидно как Техеран може да бъде принуден да се предаде. Хвалението на Хегсет не можа да скрие факта, че основните цели на операция „Епична ярост“ – по-специално осъществяване на смяна на режима и унищожаване на ядрената програма на Иран – не бяха постигнати. А със затварянето на Ормузкия проток от Иран, общата ситуация беше по-лоша, отколкото беше преди началото на операцията.

Планът на Тръмп може да не се окаже дълга война, но вече се провали като кратка война. Операция „Епична ярост“ не доведе до победата, за която твърдяха нейните лидери. В това отношение тя споделя някои от характеристиките на войните, които обсъдих в есе във Foreign Affairs миналата година, в което предупредих срещу „заблудата на кратката война“: убеждението, че военните и технологичните предимства ще позволят на една държава да победи врага със скоростта, посоката и безмилостността на първоначална атака. Великите сили, отбелязах аз, „склонни са да приемат, че значителното им военно превъзходство бързо ще надвие противниците си“.

От руското нахлуване в Украйна през 2022 г. до разрушителната американско-израелска кампания срещу Иран тази година, тази стратегия предполага, че бързото действие с огромна сила ще обезвреди противниците и ще постигне бърз успех на бойното поле. Изкуственият интелект прави тази възможност още по-примамлива, тъй като обещава да позволи още по-бързо вземане и изпълнение на решения във войната. Но както Русия откри в Украйна, войните не често завършват толкова лесно. Конфликтът с Иран показва, че Вашингтон е станал жертва на заблудата за краткосрочната война, фокусирайки се прекомерно върху силата на средствата си, докато губи от поглед как да постигне целите си.

На пресконференция на 8 април, когато влезе в сила прекратяването на огъня, Хегсет заяви, че „Иран е молил за това прекратяване на огъня“ и че „операция „Епична ярост“ е историческа и съкрушителна победа на бойното поле“. Но това очевидно не е така. Иран действа не така, сякаш е победен, а сякаш е използвал войната, за да укрепи позицията си. В сегашното състояние на нещата близо два месеца по-късно операцията не успя да постигне заявените си политически цели и дори не е ясно как възобновяването на военните операции, за което американски служители заплашваха няколко пъти през последните седмици, преди да започнат удари на 25 май, би подобрило нещата.

Вместо иранският режим да се срине, той беше засилен, тъй като хардлайнерите от Корпуса на стражите на ислямската революция използваха войната, за да затегнат контрола си над страната. Ормузкият проток, жизненоважният морски коридор, през който преминава толкова голяма част от световния петрол, сега е функционално затворен. Единственото нещо, което пречи на Иран да се възползва максимално от пролива, е американската контраблокада на кораби, използващи ирански пристанища, което допълнително засилва напрежението върху световната икономика. Като оставим настрана неудобния факт, че Тръмп твърдеше, че ударите срещу иранските заводи за обогатяване през юни 2025 г. са „заличили“ иранската ядрена програма, сега той твърди, че икономическите загуби, причинени от тази война, са цена, която си струва да се плати, за да се откаже на Иран ядрено оръжие. Независимо дали американският народ е съгласен или не, проблемът на Тръмп е, че той не е в по-добра позиция да постигне тази цел, отколкото беше преди войната, когато очевидно се водеха сериозни дискусии относно ограниченията на капацитета за обогатяване на Иран.

Самият Иран не е в добра позиция. Само защото режимът е показал устойчивост, не бива да води до завишени представи за неговото влияние. Икономиката на страната е в пълен хаос, основните нужди на обществото едва могат да бъдат задоволени и режимът е в състояние да се задържи на власт само чрез жестоки репресии. Извънредната ситуация на войната помогна на режима да консолидира властта си в страната, но той трябваше да понесе много удари и остава непопулярен. Дните му може да са преброени, дори ако окончателният му крах отнеме години, а не месеци.

Проблемът за Тръмп е, че колкото по-дълго продължава безизходицата, толкова повече американската общественост (да не говорим за останалия свят) ще усеща инфлационните последици от затварянето на пролива. Тръмп иска да продължи напред, но за да го направи, отчаяно се нуждае от някои краткосрочни отстъпки от Иран, за да оправдае започването на тази война. Техеран не е склонен да предлага тези отстъпки; в края на краищата тази борба е екзистенциална за тях, а не за американците. Това означава, че преговорите между Вашингтон и Техеран ще бъдат оформени по-малко от баланса на военната сила и повече от степента, до която воюващите страни могат да издържат на много различни форми на икономически страдания. Това изчисление не вещае нищо добро за Съединените щати.

Конфликтът с Иран вероятно няма да бъде вечна война от типа, който толкова преследва американските политици, просто защото все още не е привлякъл значителен брой американски бойци на терен. Но приемайки, че превъзходната му огнева мощ и технологични възможности ще доведат до бърза победа (и ще избегнат повтарянето на блатата от миналото), Вашингтон влезе в задънена улица. Той се поддаде на заблудата за краткосрочната война и сега се намира в неловко положение, създадено от самия него.

Дизайнът и изпълнението на "Епична ярост" потвърждават степента,

до която Пентагонът е бил убеден, че чистата мощ ще донесе на Съединените щати бърза победа. Когато описват кампанията, Хегсет и генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, многократно са цитирали броя на целите, които американците са поразили, и скоростта, с която са го направили. В реч на 9 април Кейн изброява обхвата на американските постижения: 13 000 поразени цели, 80 процента от унищожените противовъздушни системи на Иран, 450 съоръжения за съхранение на балистични ракети и 800 съоръжения за съхранение на дронове за еднопосочно нападение, както и над 2000 унищожени „възли за командване и контрол“.

На същата пресконференция Хегсет говори така, сякаш този каталог на разрушения описва триумф. И може би щеше да е така, ако всичко, което се очакваше от операцията, беше да се намали военният капацитет на Иран, както и да се премахнат много слоеве от иранското политическо ръководство. Но администрацията на Тръмп очевидно искаше много повече.

Иран се беше подготвил за американско-израелската атака. Режимът може би щеше да бъде изненадан от мащаба на покушенията срещу иранските лидери, но имаше планове за наследяване на властта. Той изключи интернет и репресивните му сили бяха готови да се справят с всеки иранец, изкушен да излезе на улицата, за да подбуди бунт. Иранските военни командири получиха заповеди да стрелят не само по Израел, но и по съюзниците на Съединените щати в Персийския залив, и да направят Ормузкия проток твърде опасен за търговско корабоплаване.

Иран може и да не е унищожил толкова много цели, колкото Съединените щати и Израел, но от гледна точка на политическата цел иранската стратегия е работила толкова добре, колкото и американската. Режимът е продължил да функционира, той е успял да продължи да изстрелва ракети и е създал международна икономическа криза. Тъй като американците не са искали тресавище – и затова никога не са възнамерявали да изпратят голям брой сухопътни войски, за да осигурят свалянето на режима – отговорът на Иран е бил достатъчен, за да осигури военно равенство с двама по-мощни противници.

Администрацията на Тръмп се затруднява да схване политическата логика на ситуация, в която един разбит Иран все още не вижда нужда, по думите на Тръмп, да „плаче на чичо си“. Поне в краткосрочен план Иран може да преговаря по свои собствени условия. Основната му уязвимост се крие в хроничните икономически проблеми и недоволното му население.

Великата военна мощ изкушава своите притежатели да повярват, че могат лесно и в своя полза да прекратят конфликтите, но това рядко се случва.

Така наречената специална военна операция на Русия за подчиняване на Украйна демонстрира това убедително. За Съединените щати има и друг урок. Военното им планиране е насочено към дезориентиране на враговете с високотемпови и сложни операции, поразявайки множество цели с голяма бързина. Изкуственият интелект е засилил този подход, позволявайки на военните да намалят времето между откриването на цел и нейното елиминиране и да поразяват множество цели едновременно. Но акцентът върху скоростта и разрушението е замъглил друг важен елемент във всяка военна стратегия: как да се осигурят желаните политически последици от всяко действие.

Администрацията на Тръмп допусна познатата грешка да подцени противника. Американските власти предположиха, че Иран няма да може да се справи с първоначалните удари. Те не обмислиха какво може да се случи, ако режимът не се предаде незабавно, нито пък напълно разгледаха гамата от възможности, с които Иран разполагаше, за да създаде проблеми на Съединените щати и техните съюзници.

Реакцията на Иран на много по-ограничените удари от юни 2025 г. беше предпазлива и предпазлива. Пентагонът допусна грешката да си помисли, че иранският режим ще бъде подобно плах, дори когато самото му съществуване е застрашено. Поколения американски военни плановици са знаели, че ако бъде притиснат в ъгъла, Иран ще се опита да затвори Ормузкия проток. Въпреки това президентът беше убеден, че евентуалното затваряне на пролива няма да е проблем, защото войната ще приключи бързо.

Американското военно мислене е утвърдило идеята, че силният и бърз удар неизменно ще доведе до поражение и капитулация на врага. Това убеждение само е подсилено от изкуствения интелект. Но доказателствата от последните войни настояват за предпазливост. Нежеланието да се използват сухопътни сили, особено срещу значителен противник, означава, че дори един очукан враг може да се съпротивлява и ще може да намери начини да отвърне на удара. И ако първоначалните атаки не успеят, резервните варианти ще бъдат незадоволителни. Те може да не доведат до вечна война, но ще изискват договаряне на изход с противника, изискване на неудобни компромиси и недопускане на по-могъщата държава да диктува условията. Урокът от Украйна и Иран е, че всеки лидер, на когото се предлага план за бърза и лесна победа, първо трябва да попита:

"Как можеш да си толкова сигурен?" и след това: "Какво ще стане, ако грешиш?"