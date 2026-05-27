Румен Христов: Бюджетът ще бъде доста напрегнат

След оставката на Борислав Сарафов и решението на парламента да ограничи правомощията на Румен Спецов като особен управител на "Лукойл", въпросът вече не е кой управлява. Днес обаче България наблюдава как прокуратурата излиза от поредна институционална криза без ясни отговори, докато икономиката навлиза в нов режим на политически надзор. Спецов вече ще бъде под засилен съдебен и административен контрол, с отчети всеки месец към властта - ход, който опозицията нарече опит за овладяване на рафинерията.

"На всяко правителство е добре да му се дават 100 дни, за да видим посоката, в която тръгва. Добре е да видим какви са стъпките и какви са случващите се неща в ресорите. По-тихи и обрани сме, следейки какво се случва в държавата", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".

Според него контрол върху "Лукойл" трябва да има, въпросът е да не е прекомерен.

"Тези ограничения за акции и недвижими имоти има някаква логика в тях. Отчетът, който се изисква от Спецов всеки месец, е добре - да видим как вървят нещата в рафинерията. Сумата от около 3 млрд. лв., която се споменава, е зле. Освен загубите, които има за миналата година, се декапитализира. Постъпления в бюджета от рафинерията може би не трябва да чакаме тази година, а и следващата", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Сарафов е направил крачка назад, което е добре за системата и за България, посочи депутатът.

"Демерджиев изрази своите резерви към Сарафов. Това, че стана без гръм и трясък, е по-добре. Винаги съм бил скептичен към държавната намеса в икономиката. Че ще бъдат наблюдавани изкъсо, не е лошо, но някои твърдения не са миродавни. Големите вериги могат да поръчат голямо количество и да получат отстъпка. А ние сме дребни производители и преговорите с всеки малък производител са трудни. Всичко, което не е антипазарно, ще подкрепим", обясни гостът. По думите му таван на цените може да доведе до липса на производители и на дефицит, което говори за повишаване на цените.

"Трябва да се внимава с това да не изкривим пазарните отношения. Бюджетът ще бъде доста напрегнат. Трудно ще е на колегите, но те имат 131 души и могат да си го приемат. Въпросът е да ограничим бюджетния дефицит до 3% и да говорим за балансиран бюджет. Постепенно трябва да свиваме разходите", изтъкна Христов.