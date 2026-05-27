Битка за тръбопроводи: Средно руският войник живее 10 минути извън тях

Според преследвачите, най-дълго време, което един руски войник може да се надява да оцелее след излизането си от подземния тръбопровод, е един-единствен час.

"Но обикновено са 10 минути и това е всичко“, казва "Товсти“, главен сержант на рота в украинската бригада "Хартия“, на команден пункт в североизточна Харковска област.

Товсти гледа на живо кадри от дрон, показващи сцена, която се повтаря отново и отново от месеци – руски войници излизат от неизползвани тръбопроводи в опит да се инфилтрират в украинските линии.

В новата ера на бойно поле, доминирано от дронове, руската армия се възползва от обширна система от подземна инфраструктура от съветската епоха, използвайки я като защитен от дронове маршрут, за да придвижва войските напред.

"Вече не можеш да ходиш по земята във войната на дронове, така че всичко се прави под земята“, казва Товсти пред Kyiv Independent.

Но безопасността на тръбопроводите може да ги отведе само дотук.

В продължение на месеци бригада "Хартия“ е ангажирана в безкрайна битка в стил "удар къртицата“ - наблюдение на тръбите за изходни отвори, елиминиране на руснаците, които излизат, запълване на дупките и след това търсене на следващата и най-нова изходна точка.

Въпреки огромните загуби и ужасяващите условия в самите тръбопроводи, Русия продължава да прокарва мъже през тях.

Там умират хора

Руските войници, които Товсти наблюдава, се насочват към Купянск, стратегически важен град само на 40 километра от руската граница. В него се намира кръстовище на магистрали и железопътни линии, градът е окупиран от руските сили в първите дни на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г., преди да бъде освободен през септември същата година.

Русия се опитва да си го върне оттогава.

През последната година руските войници се възползват от четири изоставени газопроводи, които се сливат в два през река Оскил. Газопроводът Шебелинка-Острогожск, първоначално построен по време на съветските усилия за изпомпване на газ от Харковска област към Русия, свързва окупираната от Русия територия на източния бряг с украинския тил в района на Купянск.

Руските войски са разгърнали тактиката за проникване през тръбопроводи по целия фронт, където е възможно, от Авдеевка в източна Донецка област до североизточна Сумска област, както и в Курска област на Русия, където Украйна предприе трансгранично нахлуване през август 2024 г.

"(Тръбопроводите) могат да бъдат ефективна стратегия на местно ниво за предизвикване на объркване“, каза Паси Паройнен, анализатор от базираната във Финландия Black Bird Group, която следи отблизо войната чрез кадри с отворен код.

Тръбопроводите, водещи до Купянск, са с диаметър само от 1 до 1,2 метра. Тези вътре трябва да изминат 15 километра (9,3 мили), за да стигнат до украинските линии. Според командирите на бригада "Хартия“ някои прекарват месеци в чакане вътре, докато събират хора и материали.

"Там хората умират", казва пред Kyiv Independent зам.-командирът на бригадата, който използва позивния си "Абат“. Интервюираните офицери споделят позивните си само поради опасения за сигурността на фона на продължаващата война.

I agree, however, both times happened in a terrain very favorable to Ukraine. In Kupiansk, the Russians had to crawl through a pipeline; they were not very numerous in the city, lacked logistics, their drone teams were far behind, and the Ukrainians could attack from all sides… https://t.co/AjqFx17UqB pic.twitter.com/RvDOjwo3vN — Clément Molin (@clement_molin) March 14, 2026

"Просто ги изхвърлят там, оръжията им са залепени на гърбовете им (с тиксо), за да не ги загубят".

Съобщения за руската тактика се появиха миналата година, когато украинската мониторингова група DeepState съобщи, че московските войници използват специално проектирани пейки с колела и електрически скутери, за да маневрират вътре в тръбопроводите.

Руската независима медия Astra публикува видеоклип на войник, описващ хаоса вътре в тръбопровод в Курска област на Русия, твърдейки, че "десетки войници са се задушили, са се самоубили или са починали в паника и делириум“.

"Хората полудяваха там. Единият се е прострелял. Единият... е насочил картечница към себе си. Вторият си е разбил главата“, казва той във видеото.

Въпреки това, тактиката преди време е проработила.

През септември 2025 г. руските войски успяха да проникнат в северните покрайнини на Купянск през тръбопроводите и заплашиха града, пробивайки го от север.

Последва украинска контраатака, която изтласка руските сили от части на Купянск и освободи селата в северните му покрайнини. Президентът Володимир Зеленски посети оспорвания град през декември 2025 г., отричайки по-ранните твърдения на Москва, че го е превзела.

Оттогава Украйна се научи до голяма степен да стабилизира заплахата от тръбопровода, малка част от по-широките украински успехи през последните месеци, които започнаха да накланят везните в полза на Киев.

Заплахата от руско проникване през тръбопроводи в сектора на Купянск беше "всъщност неконтролируема“, но оттогава Украйна е отцепила определени участъци и по-добре разбира маршрутите, казва командирът на рота за безпилотни системи в бригада "Хартия“, който е с позивния си "Друид“.

Русия не е променила стратегията си

Междувременно Русия не е променила стратегията си и се опитва да прави "същите стари неща“, според пенсионирания генерал-майор от австралийската армия Мик Райън. Използвайки тактика с преобладаващо участие на пехота, включително на фронта при Купянск, руската армия продължава да разчита на скъпоструваща стратегия в опит постепенно да изтощи украинската отбрана.

"Украйна разработи по-ефективни решения за ключовите предимства на Русия, които са по-голяма човешка сила и по-голямо промишлено производство, и това започва да вреди на Русия“, каза Райън, който анализира войната в Украйна от самото ѝ начало. Той добавя:

"Всичко това са малки парченца от пъзел, които ми показват, че може би се приближаваме до повратна точка, ако (Украйна) продължи да се движи в тази посока".

Но запазването на предимството в продължаващата битка "убий къртицата“ е интензивен процес.

Кост в гърлото

Русия също така продължава да изпраща войски през тясната река Оскил, или с лодки, или пеша чрез разтегливи кабели, импровизирана версия на понтонни мостове, според Абат, зам.-командир на бригадата в "Хартия". Той каза, че съотношението на руските войници, които пълзят през тръбите или пресичат реката по други начини, е около 1:1.

Около 95% от руските войски, които се опитват да прекосят реката, включително през тръбопроводите, са убити или ранени, твърди Абат.

"Без значение колко войски губят, те ще продължат да удрят челно докрай за Купянск“, добави той, описвайки ситуацията като "кост в гърлото“.

Основният проблем е, че тръбопроводът е "почти невъзможно“ да бъде унищожен, казва Абат, въпреки предишни украински твърдения за това.

Той обяснява, че дори ако украинска въздушна бомбена атака остави дупка от 5 квадратни метра в тръбопровода, руските войски просто копаят около нея, за да избегнат пълзенето през отвора.

Артилерията също не е опция, защото позициите на украинската пехота са твърде близо до тръбопроводите, оставяйки задачата на по-леки, но по-прецизни дронове, които нямат огневата мощ, за да нанесат щети освен временно блокиране на някои части, според командирите на Хартия.

"Има дупка - тя е затворена, запълнена (с пръст) и взривена. На сто метра от нея може да се появи друга дупка, а след това още една на десет метра“, казва Друид, командирът на ротата за безпилотни системи на "Хартия".

"Така че нямаме възможност да затворим (дупките в тръбопроводите) за постоянно“, казва той, въпреки че руската логистика изглежда има повече проблеми, тъй като пролетното време частично наводни тръбите.

С признаци, че инициативата във войната се накланя в полза на Украйна, сега има поне вероятност Русия да се изчерпва, но е възможно и войските на Москва бързо да напреднат през слабите места в украинската отбрана на бойното поле, каза Паройнен, експертът от Black Bird Group.

Но австрийски експерт по военни действия Том Купър оспори оптимистичната перспектива, заявявайки, че украинските военни отдавна е трябвало да решат проблема с тръбопровода, като предприемат мерки като инсталиране на сензори вътре в тях за откриване на движение.

"(Украинските войски) трябва да наблюдават всички възможни тръбопроводи (въпреки недостига на работна сила), също и зад фронтовата линия, те се нуждаят от допълнителни войски, които не е нужно да покриват в дълбочина“, каза Купър и добави: "Искам да кажа, че това е кошмар от тяхна гледна точка".