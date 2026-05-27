Европа се опасява, че Путин може да разшири войната отвъд Украйна

Русия е затънала на украинското бойно поле и отвръща с масирани удари по Киев. Нарастващият страх в европейските столици е, че президентът Владимир Путин ще се опита да пренареди картите, като разшири конфликта към Европа. През последните седмици Русия прави все по-войнствени изявления срещу балтийските държави. Тя заплаши да бомбардира "центрове за вземане на решения" в Латвия, след като обвини страната, че приютява украински оператори на дронове - твърдение, което латвийските власти отрекоха. Миналата седмица в Литва бяха задействани аларми за въздушно нападение, което принуди правителството да се скрие в бункер, след като подозирани руски дронове се приближиха към въздушното й пространство от Беларус, пише WSJ.

Руското министерство на отбраната също публикува адресите на компании, за които се твърди, че работят по производството на дронове с Украйна в осем европейски държави, като предупреди за "непредвидими последствия" и "рязко ескалиране", ако военната помощ за Киев не бъде прекратена. Макар че опасенията, че Русия може да разшири конфликта към Европа, не са нови, последните събития ги направиха по-належащи. Няколко европейски служители по националната сигурност предупредиха, че Русия може да се опита да тества сплотеността на Организацията на Северноатлантическия договор, като нацели една от балтийските държави, шведските и датските острови в Балтийско море или територията на алианса в Арктика.

"Ситуацията със сигурността в Европа се влоши през последните 24 месеца и наблюдаваме по-голяма склонност от руска страна да поемат по-големи оперативни рискове в своите хибридни операции, като преминават и към кинетични елементи", заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон в интервю. "Съзнаваме, че трябва да се фокусираме върху укрепването на способността си да възпираме и да се защитаваме срещу руснаците."

Неотдавнашните заплахи на президента Тръмп да се оттегли от НАТО и неговите стъпки за намаляване на американските сили, разположени в Европа, подкопаха това възпиращо въздействие. Висши европейски служители казват, че се опасяват, че Русия може да види възможност през следващите 12 месеца, тъй като петролният шок от войната с Иран създава допълнителни политически сътресения в Европа, подкрепяйки крайнодесните партии, които търсят връщане към закупуването на руски нефт и газ и прекратяване на помощта за Украйна.

"Знаем, че целта на Русия е да заплаши цялата европейска архитектура на сигурността, така че има всички основания да бъдем изключително бдителни, да продължим подкрепата за Украйна и, разбира се, да продължим усилията за европейско превъоръжаване", заяви Бенджамин Хадад, френският министър по европейските въпроси. Франция ще проведе президентски избори следващата година, като кандидат, по-благосклонен към Русия, има големи шансове да спечели.

Няма признаци, че Русия действително премества войски или оборудване,

за да организира атаки срещу балтийските държави или другаде извън Украйна в близко бъдеще, казват представители на разузнаването и военните в няколко европейски държави. Но, добавяват те, Путин ще бъде изправен пред труден избор в следващите месеци поради простата аритметика на изтощението.

Според оценки на западните разузнавателни служби руските сили губят близо 35 000 войници месечно - повече, отколкото Кремъл може да набере. Продължаването на войната в Украйна с настоящото темпо скоро ще стане невъзможно без прибягване до принудителна мобилизация - нещо, което Русия не е правила от еднократната кампания за набиране на 300 000 войници през 2022 г. Подобен ход би имал огромни последствия както в Русия, така и извън нея.

"Ако просто мобилизирате за тази война, тогава ще изпратите сигнал, че всъщност не печелите тази война", каза в интервю Кая Калас, най-високопоставеният служител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. "Така че идва моментът, в който те трябва да ескалират конфликта, за да оправдаят мобилизацията. И това е много опасен момент. Разбира се, никой не знае какво има в главата на Путин, но това би могло да бъде изчислението, което ще го подтикне да продължи напред и да промени линейния ход на тази война."

Настоящата патова ситуация се дължи до голяма степен на напредъка на Украйна - и на Русия - в областта на войната с дронове. Това, което преди беше фронтова линия, сега е обширна "зона на смърт", широка десетки километри, в която всяко движение обикновено се открива бързо, а настъпващите войски биват унищожени, още преди да достигнат вражеските позиции. Нарастващото предимство на Украйна в областта на дроновете с по-голям обсег, осигурено от Starlink, означава, че Киев може да нанася удари и по движещи се камиони, както и по складове за гориво и муниции, намиращи се на повече от 160 километра в руския тил, което сериозно нарушава руската логистика зад фронтовата линия.

"Русия не може да си позволи да продължи войната по настоящата си траектория, защото ще се изправи пред капана на намаляващите ресурси", каза Олександър В. Данилюк, председател на Центъра за отбранителни реформи в Киев и бивш украински служител в отбраната и разузнаването. "Това означава, че Путин ще трябва да ескалира конфликта. Той може да го направи вертикално, като увеличи интензивността на насилието, включително чрез ядрен шантаж, но без реално използване на ядрени оръжия. И може да го направи хоризонтално, като разшири географския обхват на конфликта, докато се стреми да замрази войната при по-изгодни условия."

Русия вече проведе внезапни ядрени учения, които включваха разполагане на бойна глава в Беларус този месец. Москва също така предупреди, че Киев ще се сблъска с вълна от "системни" тежки бомбардировки, подобни на вълната от ракетни и дронови удари от миналия уикенд, призовавайки чуждестранните посолства и граждани да евакуират столицата. Путин, чиито военни командири вече рутинно измислят напредъци на бойното поле, твърдейки, че контролират градове, които остават в украински ръце, като Купянск и Лиман, продължава да настоява, че победата е на хоризонта.

"Ситуацията на фронта за въоръжените сили на Украйна постепенно се превръща от трудна и критична в катастрофална", каза той този месец, призовавайки украинските войски да не следват заповедите на "нелегитимната, крадлива хунта" в Киев.

Няма индикации, че стратегическата цел на Путин - господство над цяла Украйна и преначертаване на баланса на силите в Европа - е била намалена въпреки предизвикателствата на Москва на бойното поле.

"Русия може да променя тактиката си, но не е променила стратегията и целите си и няма да спре от само себе си", заяви Мариана Беца, заместник-министър на външните работи на Украйна. "Нейните империалистични и реваншистки стремежи остават."

В официалния дискурс на Русия, който е относително примирителен към САЩ от избора на Тръмп, ЕС - който сега осигурява по-голямата част от подкрепата за Украйна - се представя като непримирим враг, който трябва да бъде наказан или унищожен.

"Русия ясно вижда Европейския съюз (ЕС) като заплаха за своята система на управление, която се основава на потисничество и страх", заяви в интервю Майкъл Макграт, еврокомисар по демокрацията, правосъдието и върховенството на закона. "В крайна сметка целта им е да унищожат Европейския съюз. И не трябва да си правим илюзии по този въпрос, защото те не искат голям, мощен и обединен демократичен блок на прага си."

В неотдавнашни военни учения украински екипи с дронове бързо победиха много по-големи подразделения на силите на НАТО. Проблемът е, че руските войски притежават сравним опит и оборудване за дронове - и вероятно биха се справили много по-добре срещу европейските армии, отколкото срещу Украйна, особено ако САЩ не се притекат на помощ. За да се впусне в такава ескалация, Русия първо ще трябва да попълни редиците на своята армия.

"Мобилизацията, технически погледнато, е напълно осъществима; тяхната система за мобилизация е оправена. Но това би създало и сериозни вътрешни проблеми и натиск, което след това би могло да доведе до различни интересни развития. Това би било рисковано решение за Путин", каза Каупо Росин, директор на Естонската служба за външно разузнаване. "Проблемите в Русия започват да се натрупват: неуспехите на бойното поле, финансовата ситуация и украинските удари в дълбочина, които засягат не само икономиката, но и хората."

Джонсън, шведският министър на отбраната, припомни, че стотици хиляди руски мъже са напуснали страната след началото на мобилизацията през есента на 2022 г., страхувайки се да не бъдат хвърлени в украинската месомелачка.

"Последния път, когато Путин проведе мобилизация, имаше значителен отлив на мозъци и видяхме също, че популярността на Путин сериозно спадна", каза той. Атаката срещу НАТО би била сериозна грешка, добави Йонсон: "Ние сме твърдо решени да защитим всеки сантиметър от територията на съюзниците."

Идеята за излизане от патовата ситуация в Украйна чрез разширяване на войната към страните от НАТО в Балтийския регион може да бъде съблазнителна - но и опасна - за Путин, заяви Норберт Рьотген, висш германски законодател. "Това би било огромен и допълнителен риск за Путин, след като не е постигнал достатъчен успех срещу Украйна, просто да добави още един много силен противник във военен конфликт", каза Рьотген. Путин обаче е известен с това, че поема големи рискове, добави той: "Въпреки съмненията ми, трябва да отчетем и това, че Путин се държи ирационално и по начин, който води до ескалация."