Проф. Чуков: Израел ще постави на Васил Димитров черен печат

Българинът Васил Димитров е сред задържаните, след като израелските военноморски сили спряха корабите от флотилията "Глобъл Сумуд", опитваща се да достави хуманитарна помощ в Газа.

"Думата "сумуд" означава устойчивост. Това е множественост от кораби, лодки, които тръгнаха в края на август от Барселона. Вчера достигнаха до води, които израелските власти считат, че са военна зона. Испанското правителство беше готово да изпрати военен кораб, който да ги пази, тъй като няколко дрона ги нападнаха по пътя към Ивицата Газа. Имаше няколко инцидента, но това не е нищо ново", каза арабистът проф. Владимир Чуков за "България сутрин".

Флотилия на свободата през 2010 г. - отново с българи

Той припомни, че през 2010 г. имаше "Флотилия на свободата", която тръгна от Гърция.

"Стигнаха до точка, в която една страна казваше, че това са международни води, другата - че това са военни. И тогава, и сега израелските власти публикуваха имената на участниците. В този случай участниците са около 200 пъти повече, уточняват какви са връзките им с "Хамас". И през 2010 година имаше български граждани", разказа проф. Чуков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Какво трябва да направи Васил Димитров

Задържаният Васил Димитров заяви, че българското правителство подкрепя Израел.

"Бих го посъветвал да отиде в МВнР и да поиска справките за отношенията между Палестина и България, за да види, че страната ни призна държавата Палестина на третия ден след прочитането на декларацията. България е много лоялна по отношение на признаването на държавата Палестина, за разлика от Чехия и Унгария", подчерта арабистът.

През 1990 година България признава държавата Израел.

"Търси се баланс. Това, което той говори, не отговаря на истината. Бих го посъветвал да подпише декларацията за екстрадиция. Появи се видео, на което се вижда как тези хора са клекнали, а пред тях е министърът на националната сигурност на Израел - Итамар Бен-Гвир. Той е известен със своите радикални възгледи. Има натиск да подпишат декларациите за екстрадиране - нещо, което Грета Тунберг веднага е подписала. Тя не иска да бъде съдена. А ако другите откажат, те ще бъдат съдени като терористи", поясни събеседникът.

Според него на сънародника ни ще му бъде поставен черен печат, като ще му бъде забранено да посещава Израел в рамките на следващите 100 години.

Планът на Тръмп за Газа

"Единствено част от радикалното ръководство на "Хамас" отхвърля плана. Това, което излезе като информация, е, че военният лидер Из ал-Дин ал-Хадад на "Хамас" в Ивицата Газа е отхвърлил, но натискът е толкова силен. Всички европейски и арабски държави казват, че трябва да се приключи с тази касапница. С "Хамас" е свършено. Зависи дали ще бъде по трудния начин или по лесния. Трудният начин е касапницата да продължи, а лесният начин е да се съгласят", коментира още проф. Владимир Чуков.