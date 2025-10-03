Сделката на Тръмп с Украйна за дронове ще даде на САЩ достъп до бойни технологии

Украински екип е във Вашингтон тази седмица, за да изготви историческо споразумение с администрацията на Тръмп, което ще включва споделяне от Киев на изпитаната в битка технология за дронове със САЩ в замяна на роялти или други форми на компенсация, според представители на двете страни.

Предполагаемата сделка, която има подкрепата на президента Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, ще бъде важен момент в отношенията между Вашингтон и Киев в областта на сигурността, пише WSJ. От години украинската армия получава оръжие от САЩ, най-наскоро по силата на споразумение, съгласно което администрацията на Тръмп продава оръжие на европейски държави, които го даряват на Киев.

По силата на новото споразумение Украйна ще се възползва от богатия си опит в производството и използването на дронове в борбата срещу руската армия. Екип от украинци, воден от заместник-министъра на отбраната Сергий Боев, започна във вторник няколкодневни преговори във Вашингтон с представители на Пентагона и Държавния департамент.

Финализирането на подробното споразумение, което може да струва милиарди долари, вероятно ще отнеме месеци, заяви представител на американското правителство.

Докато американските компании произвеждат някои сложни дронове, украинците са далеч по-напред в масовото производство на евтини безпилотни летателни апарати (UAV), които са се доказали като ефективни в битка.

"Просто е факт, че в САЩ се нуждаем от украинската технология за дронове", заяви Уилям Макналти, партньор в UA1, американски фонд за рисков капитал, който е инвестирал в осем украински компании в областта на отбраната.

Потенциалната сделка има и политическо значение, тъй като Киев се стреми да укрепи връзките си с Тръмп, чиято подкрепа за Украйна понякога е нестабилна. Тръмп е все по-разочарован от решението на руския президент Владимир Путин да засили атаките срещу Украйна, като отхвърля призивите на Белия дом за преговори за мирно уреждане, което също отвори вратата за по-голямо сътрудничество между САЩ и Украйна.

Споразумението за дроновете се очертава като част от пакет, който ще включва отделна "мегасделка", в рамките на която Украйна се надява да закупи оръжие за десетки милиарди долари от САЩ, заяви Зеленски в събота. Украйна се надява, че сделката за оръжие ще включва ракети с голям обсег, за да разшири своята ударна сила срещу Русия.

Потенциалната сделка за дронове също подчертава колко много американската индустрия може да спечели от Украйна, която е пионер в нови технологии, тактики, както и в способността да внедрява бързо иновации за променящото се бойно поле. С войната в Украйна, която пренаписва начина, по който нациите воюват, правителствата, инвеститорите и компаниите в Европа вече се бързат да се възползват от украинската технология за дронове.

Американски правителствен служител заяви, че сделката за дронове е предназначена да позволи на американските сили да се възползват от конкурентното предимство на Украйна в областта на безпилотните летателни апарати. От своя страна Киев се стреми да плати за високотехнологични американски оръжия. Той имаше предвид противоракетната система „Патриот“, пусковите установки „Химарс“, които изстрелват ракети GMLRS, и тактическите ракетни системи на армията, или Atacms, както и многофункционалните изтребители на ВВС.

Използването от Украйна на Atacms срещу цели в Русия е предмет на преразглеждане от Пентагона и откакто Тръмп встъпи в длъжност, нито един не е бил изстрелян срещу цели на руска територия. Служители на Тръмп заявиха, че в момента обмислят молбата на Украйна за американски оръжия с голям обсег и са одобрили предоставянето на разузнавателна информация за ударите на Киев срещу енергийни цели в Русия, които са били извършвани основно с дронове.

Според хора, запознати с преговорите, САЩ и Украйна проучват няколко различни механизма за улесняване на трансфера на дрон технология от Киев към САЩ. Те включват сделки, при които украински компании предоставят дрон технология и прототипи на американски компании в замяна на роялти, или споразумение, при което украинска компания създава дъщерно дружество в САЩ за производство на дронове. Друга възможност е закупуването на дронове директно от Украйна за американската армия.

През април администрацията на Тръмп и Киев постигнаха споразумение, което даде на САЩ достъп до украинските минерални ресурси. Но украинското правителство контролира основно правата върху минералните си ресурси, което улеснява преговорите по споразумението.

Всяко споразумение за дрон технологията ще трябва да улесни достъпа до технологии и системи от частни украински дрон компании. Според украинската търговска организация Ukrainian Council of Gunsmiths, в страната има повече от 300 дрон компании.

Широкото използване на китайски части в украинските дронове е един от проблемите, които трябва да бъдат решени. Американските компании, които придобиват украински дронове и технологии, не могат да използват китайски компоненти поради необходимостта от сигурни линии за доставки.

Украйна се обърна към дроните от самото начало на мащабната инвазия на Москва, като ги използваше, за да нанесе щети на по-големите и по-добре оборудвани сили на Русия. Оттогава страната е пионер в използването на евтини дрони за атака от първо лице, морски дрони и изкуствен интелект в този сектор, наред с други иновации.

Украйна произведе над два милиона дрона миналата година.

Украйна може да произвежда своите дронове за 20% до 30% от цената на западните производители, каза Макналти от UA1. Анализаторите твърдят, че именно този опит в масовото производство на евтини дронове е това, от което Западът се нуждае най-много.

При сключването на сделката американските власти също ще се възползват от предимствата на украинската дронова индустрия, която Вашингтон тихо подкрепя от години. След неуспешната контраофанзива на Украйна през 2023 г. тогавашният съветник по националната сигурност Джейк Съливан поръча няколко разузнавателни анализа, които показаха, че разработването на дронове с къс и дълъг обсег би подкрепило украинската армия.

Администрацията на Байдън отпусна 1,5 милиарда долара допълнителна подкрепа за украинските програми за безпилотни летателни апарати и ракети, включително доставката на ключови компоненти, които не се произвеждат в страната. Тогавашният президент Джо Байдън информира Зеленски за обхвата на усилията по време на среща във Вашингтон през септември 2024 г.

"Смятахме, че за Украйна ще бъде стратегически важно да разполага с устойчиви и масивни доставки на ефективни дронове, произведени в страната“, каза Дейвид Шимер, който беше директор по политиката за Украйна в Съвета за национална сигурност по време на администрацията на Байдън. „Сега имаме възможност сами да се поучим от иновациите на Украйна.“

В Европа компаниите и инвеститорите вече са стигнали до подобно заключение. През септември Великобритания и Киев обявиха споразумение за споделяне на технологии и производство на украински дронове във Великобритания. Двете страни вече планират масово производство във Великобритания на безпилотна система, наречена Octopus, която прехваща други дронове във въздуха.

По-рано тази година датското правителство подписа споразумение с Киев, за да помогне на украинските отбранителни компании да произвеждат дронове и други оръжия в Дания.

Междувременно европейски компании и инвеститори влагат пари в украински производители на дронове. Например, германският производител на дронове Quantum Systems купи 10% от акциите на Frontline, украински производител на автономни наземни и въздушни превозни средства. Той има опция да увеличи дела си до 25%.

Други украински компании също търсят чуждестранни бази. Skyeton, която произвежда Raybird, дрон за наблюдение, който според компанията може да работи повече от 28 часа, заяви, че в момента води преговори за откриване на фабрика в южна Англия.

Западните правителства и компании не търсят само украинска технология, но и данни и опит от бойното поле.

"Всяка компания, която няма [екип в Украйна], не разбира настоящите условия на бойното поле за дронове и роботика", заяви Сам Ви, главен изпълнителен директор на Syos Aerospace, производител на сухопътни и морски дронове, базиран в Нова Зеландия.