Децата се нуждаят от самочувствие, за да израснат и да бъдат щастливи и процъфтяващи възрастни. Изследванията показват, че увереността е ключов показател за бъдещ успех, защото децата и възрастните са по-склонни да бъдат мотивирани и самостоятелни, когато вярват, че собствените им умения и усилия могат да доведат до положителни резултати. Как да възпитате увереност в дъщеря си?

Ако искате уверено момиче, трябва да демонстрирате увереност

Без съмнение, моделирането на уверено поведение е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Дъщеря ви гледа на вас, нейната майка, като пример и затова е важно да сте съзнателно наясно как се държите, как говорите за себе си, и как говорите за другите. Децата ви винаги ви наблюдават, дори когато вие не го осъзнавате.

Думите, които казвате, и как се отнасяте към себе си, няма да останат незабелязани. Ако критикувате тялото си или начина, по който ви стоят дрехите, критикувате външния си вид или работата си, дъщеря ви ще забележи. Тя ще забележи, когато се чувствате красиви и ще се гордее с постиженията си. Позитивните утвърждения за майките са също толкова важни, колкото и за децата.

Самочувствието не се изгражда чрез фокусиране върху постиженията

Когато детето ви се справя добре в спорта и се отличава в училище, е лесно да искате да го похвалите за тези постижения. Вместо това е по-важно да посочите усилията и умствените способности, необходими за постигането на тези успехи и целите му. Победите и постиженията произтичат от упорит труд и постоянство.

Източник: Най-ценният урок: как да изградите самочувствие у дъщеря си