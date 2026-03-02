IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Абу Даби поема хотелските сметки на блокираните туристи

Така ще бъде до отпадане на ограниченията за въздушен трафик.

02.03.2026 | 06:37 ч. 13
Снимка Пиксабей

Властите на Абу Даби наредиха на хотелите да удължат престоя на блокираните от войната в Иран гости, като сметката ще бъде поета от тях. Това става ясно от указания, разпратени до хотелите.

С писмо от 28 февруари 2026 г., адресирано до генералните мениджъри на хотели, DCT Abu Dhabi отбелязва, че някои гости са достигнали планираните си дати за напускане, но не са могли да напуснат по причини извън техния контрол. Затова хотелите трябва да удължат престоя им до отпадане на ограниченията за въздушен трафик.

„Цената на удължения престой ще бъде покрита от DCT Abu Dhabi“, се казва в съобщението, с което се нарежда на хотелите да изпращат всички свързани фактури на посочения от отдела имейл адрес. /Сега

