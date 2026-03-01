IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Тръмп: Операцията срещу Иран може да отнеме месец

Това е голяма страна

01.03.2026 | 23:49 ч. Обновена: 01.03.2026 | 23:49 ч. 46
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри колко дълго може да продължи конфликтът с Иран, след като първите американски войници бяха убити, и предупреди, че кризата в Близкия изток може да продължи седмици.

Трима американски военнослужещи бяха убити и петима други ранени при ответни удари, свързани с Иран, според Пентагона, което е първият случай на американски жертви откакто конфликтът драстично ескалира.

В интервю за Daily Mail Тръмп отдаде почит на загиналите войници, но призна, че може да има и други жертви.

„Те са страхотни хора“, каза той. „И, знаете, очакваме това да се случи, за съжаление. Може да продължи – може да се случи отново.“

Тръмп очерта потенциалния график на войната, като предположи, че военните операции могат да продължат около месец.

„Винаги е бил четириседмичен процес“, каза той. „Сметнахме, че ще продължи около четири седмици... това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко.“

Свързани статии

Малко по-рано американският президент обяви , че Съединените щати са се съгласили на контакти с иранското ръководство след провеждането на военна операция в региона.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп Иран САЩ война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem