Няма пострадали или загинали български граждани във връзка със събитията в Близкия изток

До момента няма информация за нито един пострадал и загинал български гражданин във връзка със събитията в Близкия изток, каза Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи (МВнР) на брифинг на Кризисния щаб във връзка със ситуацията в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

„Имаме готовност при приключване на кризата и отваряне на въздушните пространства да използваме самолети за съдействие на българските граждани, посочи той. Българските туристи, които са приключили престоя си в хотелите, имат осигурено настаняване и достъп до храна”, допълни Ванчев. „Има натрупване на български граждани, които са изпуснали своите полети. Кризисният щаб е в контакт както с държавния авиационен оператор, така и с „България Еър" и „ГъливЕър", които са заявили капацитет за евентуални полети, които могат да се използват за завръщане на българските граждани.”

По думите му, в момента има самолет на летището в Дубай, който е със запълнен капацитет, защото е предвидено с него да се завърнат група организирани туристи.

„Има празен самолет в Оман, който може да бъде предоставен при поискване, правителственият самолет също е на разположение, допълни още той.

Кризисният щаб, който е Ситуационният център на Министерството на външните работи (МВнР), работи денонощно, стараем се да поемем целия поток от обаждания и сигнали в София, за да облекчим работата на колегите в региона, които са в затруднена ситуация. Това каза директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР Ирена Димитрова на брифинг на Кризисния щаб във връзка с обстановката по сигурността в Близкия изток.