Кметът на "Слатина" предложи хора и техника за сметоизвозване в "Люлин" и "Красно село"

Илиев: В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация

08.10.2025 | 17:22 ч. 9
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Георги Илиев, кмет на столичния район "Слатина", предлага на Васил Терзиев техника и персонал за справяне с възникналата криза с боклука в районите "Люлин" и "Красно село".

Илиев е изпратил писмо до градоначалника, в което го уведомява каква помощ може да предостави подопечната му администрация без сериозно да се нарушава работата в поверения му район.

"Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация", коментира Илиев.

Районният кмет допълни, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

В четвъртък и петък район “Слатина" ще предостави 2 броя товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – 1 брой товарно превозно средство и служители.

"При нужда, през следващата седмица оставаме в готовност да продължим да подпомагаме усилията на кмета Терзиев за справяне с възникналата ситуация с техника и човешка сила. До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена. Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят", допълни Илиев.

