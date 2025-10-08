След трагедията във Варна: Отмениха 53-отото рали "Стари столици"

53-отото рали "Стари столици", което трябваше да се проведе на 18 и 19 октомври край Шумен, се отменя. Новината съобщиха организаторите от АСК "Шумен Аутоспорт".

Оттам посочват, че състезанието се отменя поради обстоятелства, които не зависят от тях.

"Не може да бъдат осигурени ключови условия за безопасност – радиовръзка и задължителна застраховка, без които провеждането на състезанието е недопустимо", посочиха организаторите.

Рали "Стари столици" се организира от 1970 г. На 52-орото издание то бе спечелено от шуменския екипаж Мартин Сурилов и Здравко Здравков, уточнява 24 часа.