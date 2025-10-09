IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Амал Клуни дебютира нова прическа

Визията ѝ е дело на известния стилист Димитрис Янетос

09.10.2025 | 23:45 ч. 7
Снимка: Getty Images

Амал Клуни експериментира с нова визия за есента, скъсявайки косата си и оформяйки я на по-балонни вълни

Адвокатката по човешките права показа прическата си по време на галавечер на 6 октомври

Стилистът ѝ описа визията като „овластяваща прическа“

Амал Клуни реши да разнообрази визията си с нова прическа, която напълно пасва на сериозната ѝ позиция в обществото.

Интернационалната адвокатка по човешките права и изявен филантроп показа промяната в серия от снимки и видеа в Instagram, публикувана от нейния стилист Димитрис Янетос в понеделник, 6 октомври. Фризьорът кръсти прическата на Амал „балонно изсушаване“, което се характеризира с бляскави и раздвижени кичури.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Амал Клуни
Новини
