Амал Клуни дебютира нова прическа

Амал Клуни експериментира с нова визия за есента, скъсявайки косата си и оформяйки я на по-балонни вълни

Адвокатката по човешките права показа прическата си по време на галавечер на 6 октомври

Стилистът ѝ описа визията като „овластяваща прическа“

Амал Клуни реши да разнообрази визията си с нова прическа, която напълно пасва на сериозната ѝ позиция в обществото.

Интернационалната адвокатка по човешките права и изявен филантроп показа промяната в серия от снимки и видеа в Instagram, публикувана от нейния стилист Димитрис Янетос в понеделник, 6 октомври. Фризьорът кръсти прическата на Амал „балонно изсушаване“, което се характеризира с бляскави и раздвижени кичури.

Източник: Tialoto.bg