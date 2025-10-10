Експертът Лиса Москони споделя най-важното за менопаузата

Доказателствата показват, че менопаузата влияе върху функционалността на мозъка, карайки го да се свива. Изследванията на д-р Лиза Москони, учен и автор на книги за менопаузата, се фокусират върху разбирането на менопаузата и извършването на необходимите корекции за промяна в качеството на живота през тази фаза. Какво трябва да знаете за този период според водещия експерт д-р Москони?

Наблюдават се промени в мозъка

Ново изследване наблюдава промените в мозъка по време на различни фази на менопаузата, разкривайки 30% спад в нивата на мозъчната енергия. Менопаузата оказва значително влияние върху мозъка, но обществото се фокусира само върху въздействието ѝ върху плодовитостта.

Повечето жени изпитват мозъчни или неврологични симптоми по време на менопаузата, като горещи вълни, тревожност, депресия и мозъчна мъгла. Тези симптоми са свързани с менопаузата, но не с яйчниците, и са причинени от промени в мозъка.

Постменопауза и алцхаймер

Болестта на Алцхаймер засяга предимно жените, особено жените в постменопауза, като е в почти две трети от пациентите. Изследванията на д-р Лиса Москони показват, че болестта на Алцхаймер започва в средна възраст, а не в напреднала възраст, и жените проявяват ранни признаци на заболяването в дейността на мозъка си в сравнение с мъжете.

