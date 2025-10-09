МВР: Първите месеци след приемане на еврото у нас ще са най-рискови за измами

Първите месеци след приемане на еврото в България ще са най-рискови за извършване на измами, съобщиха от МВР. Най-уязвими ще са хора от рискови групи, сред тях възрастни и хора с ограничен достъп до интернет.

Измамите са различни по вид. Могат да бъдат както онлайн, така и такива, при които мними банкери или пощенски служители ще предлагат експресна обмяна на левове в евро.

"Най-рисковият период ще бъдат първите месеци от процеса на въвеждане на еврото, когато хората недотам добре ще познават валутата, разбира се, не всички. Една определена група хора, те ще бъдат по-уязвими от гледна точка на това, че не са имали допир с тази валута", коментира главен инспектор Ивелина Трошанова от Националната полиция.

От МВР вече са предприели мерки за ограничаване на престъпленията, свързани с приемане на еврото.

"Системен мониторинг на интернет пространството, включително форуми и социални мрежи с цел своевременното идентифициране на дигитални канали за разпространение на неистински евробанкноти, както и на фалшиви новини, свързани с процеса по въвеждане на еврото. МВР организира работни срещи с охранителни фирми, които обслужват финансовите институции с цел противодействие на евентуални атаки срещу държавни или частни структури. Провеждат се целенасочени информационни компании, обхващащи широк кръг от социално-икономически участници с акцент върху уязвими групи от населението, сред които възрастни хора, лица с ограничен достъп до дигитални услуги, както малки и средни предприятия", поясни заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов.