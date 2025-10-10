IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Василев: Събрахме подписка за освобождаването на Антон Славчев

Този човек не може да води безпристрастно комисия, добави депутатът

10.10.2025 | 10:06 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев заяви, че коалиция ПП-ДБ събира подписи за освобождаването на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев. 

“С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателят ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията. Оставяме долу в мраморна зала подписката”, каза Василев.

От ПП имат уверението и на опозицията , че също ще се подпишат. “Знаете, че трябват 80 подписа, за да влезе в зала искането за оставката на Антон Славчев”, каза бившият финансов министър и добави, че според него е най-добре комисията да няма политическо ръководство, а да бъде надполитическо.

По думите му Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде такава, каквото е според Планът за възстановяване. “ИТН не се регистрира в зала, защото не им се включи законът, който да пази голите им снимки. Има много сериозни търкания в управляващата коалиция и те са видими вече за всички граждани”, обясни лидерът на ПП.

