Сигнали към БАБХ: Сурово пилешко, миришещо месо, липса на хигиена

Днес отново ще обърнем внимание на поредната доза получени сигнали в платформата на Helpbook.info насочени към БАБХ, за които сме сигурни, че ще имат още повече работа покрай предстоящите празници.

Човек направо би отказал консумацията на пилешко месо, четейки за перипетиите, с които се сблъскват нашите потребители.

Дори и в дюнерите, в които се очаква да присъства добре опечено пилешко месо, си е риск, както установил клиент на известна закусвалня в центъра на София. В питката било открито абсолютно сурово месо, въпреки че за продукта било заплатено немалка сума. (целият сигналр - тук)

Друг наш потребител закупил тарелка с филе от обект на известна търговска верига: „Опаковката е в срок, но на самото пилешко има жълто-кафеникаво, зърнисто образувание, от което се носи неприятна миризма.“ (целият сигнал - тук)

Вече е извършена проверка на заведение за бързо хранене, но отклонения не са били открити, въпреки изпратената снимка и описаната ситуация: „След като си поръчах врат в питка със салата, установих, че мишката на компютъра се използва върху същия дървен плот, на който стои и даденият продукт (врат). След направените няколко забележки, че това не е хигиенично, продавачът/готвач отказа да махне мишката оттам, държа се арогантно и дори налетя на бой, но не се стигна до стълкновение. Мисля, че това не е хигиенично и също така е недопустимо.“ (целият сигнал - тук)

Препоръчително е при покупка да се осведомяваме за срока на годност, за да не останем неприятно изненадани както наш потребител, който закупил суха паста, която не била годна за консумация шест месеца назад, за което свидетелствал при разпечатване и отвратителният й вид. (целият сигвал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.