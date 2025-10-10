Радев: Европа е на кръстопът дали да продължава да следва или да започне да води

Нашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент, като задължително за установяване на траен мир, сигурност и просперитет. Това каза президентът Румен Радев в Талин (Естония), където ще участва в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“.

„Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, защото продължаването на тази война може да влияе и нашето бъдеще вече става заложник на войната, а тя трябва да се реши със средствата най-вече на дипломацията. На основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност“, подчерта Румен Радев.

„Срещата се провежда на фона на остри предизвикателства пред Европейския съюз, свързани с войните в Украйна и Газа, политическа нестабилност, както икономически и социални сътресения. Преодоляването на всички тези предизвикателства изисква не само системни координирани усилия, но преди всичко здрав разум и гъвкавост“, смята българският държавен глава.

Румен Радев обърна внимание и на ситуацията в Близкия изток.

„Искам да използвам случая и да приветствам споразумението по първата фаза на мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Това е първата, но изключително важна стъпка към мира. Именно тук Европа има възможност да играе ключова роля и да даде съществен принос за бързото и пълноценно изпълнение на този план. Оставаме твърдо на убеждението от необходимостта от прилагане на решението за две държави, като единствен устойчив път за трайно решение на конфликта и за установяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток“, подчерта българският президент.

Радев отбеляза, че друга важна тема, която предстои да бъде разгледана на форума е технологичният напредък, чието развитие, по думите му, изисква Европа да постави акцент върху иновациите и научните изследвания.

„Изоставането в тази област влияе пряко не само върху нашата конкурентоспособност и качество на живот, а и върху нашата сигурност. Противно на много други разбирания аз съм убеден, че изкуственият интелект, който ще дискутираме днес, няма да управлява света, поне в средносрочен план. Но държавите, които разбират и го владеят, ще придобиват все по-голямо значение и все по-голяма тежест на международната сцена. Моята страна България също полага усилия да не изостава в тази критично важна област. Ние имаме всички възможности, имаме и потенциалът да вървим напред в развитието и на изкуствения интелект, и на иновациите, и технологиите. Нашата амбиция е да се превърнем в регионален иновационен хъб, като свързващо технологично ядро на Европа с нашия регион“, отбеляза Румен Радев.

„Самата Европа е на кръстопът дали да продължава да следва или да започне да води. Тук всички трябва да положим усилия, защото не трябва да се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори“, смята президентът Радев.

Във форума участват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения.

Групата "Арайолуш" е формат за неформални срещи между европейски държавни глави. Тя е създадена по инициатива на Португалия през 2003 г. Групата носи името на португалския град, където се проведе първата среща, на която присъстваха държавните глави на Австрия, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Полша и Португалия. Оттогава към групата се присъединиха и няколко други държави. На срещите се обсъждат актуални въпроси, свързани с ЕС и света, предава БТА.

Следващата среща на групата „Арайолуш“ през 2026 г. се очаква да се състои в Унгария.