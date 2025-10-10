Мръсни чинии, замразени продукти, грубости... Какво предлагат в ресторантите?

Отново ще обърнем внимание на качеството на храните, които се предлагат в ресторанти, закусвални и магазини из цялата страна, като предупреждение къде да не ходите и надявайки се инспекторите от БАБХ да предприемат строги мерки.

Ето какво ни пишат нашите потребители в платформата на Helpbook.info:

След посещение на ресторант в град Шумен последвали здравословни проблеми: „След като си легнах, бях събуден от силни киселини и обилно изпотяване. Станах и видях, че кожата на лицето ми е жълта. Няколко минути след това започна повръщане, което продължи цяла вечер. Ядох пица Капричоза и ризото с пиле. След разговор с ресторанта те ме отпратиха. Искам да предпазя други хора и затова моля за проверка!“

Ресторант в Златоград е на същото ниво: „Храната е меко казано ужасна, сервира се в мръсни чинии и чаши. Качеството е отвратително - студени и полуразамразени продукти се сервират. Имаше косми в храната, чакахме над 2 часа за поръчка. Грубо отношение от сервитьора. Никой не се извини за лошите условия и храна, а се държаха грубо. Нямаха управител или книга с оплаквания към когото да адресираме оплакването си.“

Група посетила ресторант в град Свищов и след консумация на пилешки пържоли всички получили силни стомашни болки и диария.

Наш потребител с ужас забелязал след разрязването на шпеков салам, който закупил, остро метално парче във вътрешността му и истински късмет е, че не се е озовал в болница.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.