Хотелът, построен върху реката в "Елените" ще бъде съборен

Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ

11.10.2025 | 14:10 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт Елените.

Хотел „Негреско" се намира по пътя на река Дращела, която преминава през Елените. 

„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско", каза пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

Седмица след водното бедствие в комплекса на брега на морето, властта е категорична, че върху река не може да се строи.

Проверка установи, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ.

„Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори в хотела", каза още Иванов.

Регионалното министерство и екоминистерството обединяват усилията си за проверка на други рискови от природни катаклизми населени места в страната.

„Ще приложим един модел за интегриране на пространствени данни. Върху нашите карти ще нанесем данните на сградите, които са изградени в такива обекти. При намиране на различия ще извършим физически проверки", обяви министърът на екологията Манол Генов.

