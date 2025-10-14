IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Очаква се с 10-15% поскъпване на пакетните почивки

С въвеждане на еврото ще привлечем повече европейци и ще станем конкурентни

14.10.2025 | 13:30 ч. Обновена: 14.10.2025 | 13:35 ч. 3

Пакетните почивки се очаква да поскъпнат с не повече от 10-15%. Това е прогнозата на Обединение "Бъдеще за туризма". 

"Това поскъпване не трябва да ни притеснява. То е ежегодно. Горе-долу наблюдаваме една и съща статистика", коментира председателят на Обединение "Бъдеще за туризма" Павлина Илиева в предаването "България сутрин".

По думите ѝ инфлацията е най-големият проблем.

"Пакетната почивка е продукт, който се произвежда от туроператор. Екскурзията е вид пакет. Винаги цените са на човек", обясни Илиева.

Тя посочи, че в последните години почивката става голяма и семейна, комбинирана с множество по-малки - дълги уикенди или кратки екскурзии.

Традиционните дестинации за Нова година са Малдивите, Карибският басейн. Сред по-близките желани дестинации са Сърбия, Албания, Гърция и Турция.

"С покачването на минималната работна заплата забелязваме, че все повече хора си позволяват по-висок клас пътувания", каза Илиева пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос да очакваме ли по-високи цени за почивка след приемането на еврото, гостът отговори, че туризмът е единствената индустрия, в която се работи в евро от много отдавна и не очаква сътресения относно цените.

"Пазарът определя цената. Не очаквам никакви сътресения. Бизнесът в момента е много добре осъзнат, че влизайки в еврото, можем да привлечем европейци и да станем конкурентни на пазара", добави председателят на Обединение "Бъдеще за туризма".

