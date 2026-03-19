Орбан категоричен: Няма нефт, няма милиарди за Украйна

Унгария няма да подкрепи нито едно решение в полза на Украйна, докато не бъде възстановено подаването на руски петрол към страната, заяви унгарският премиер Виктор Орбан при влизане на заседанието на европейските лидери, на което основна тема са подкрепата за Киев и новите санкции срещу Москва.

По думите му, позицията на Будапеща е пряко свързана с прекъснатите доставки по петролопровода „Дружба“, който от десетилетия е един от основните енергийни източници за Унгария.

„Искаме да си получим нашия нефт, който в момента е блокиран от украинците. Няма да подкрепя нито едно решение в полза на Украйна“, категоричен е Орбан.

Вето върху финансова помощ и санкции

Според Орбан, Унгария вече е предприела конкретни действия в тази посока. Той е наложил вето на заема от 90 млрд. евро за Украйна, както и на 20-ия санкционен пакет срещу Русия, докато проблемът с петролопровода не бъде решен.

Позицията на унгарското правителство не е изненадваща на фона на дългогодишната политика на страната да защитава енергийните си доставки от Русия. След началото на войната в Украйна Европейският съюз въведе серия от санкции срещу Москва, включително ограничения върху вноса на руски нефт. Част от държавите в Централна Европа обаче – сред които и Унгария, получиха изключения именно заради зависимостта си от петролопровода „Дружба“.

„Чакаме си нефта“

На въпрос дали украинските власти вече са поели ангажимент да поправят повредата, Орбан отговори, че Будапеща няма да се води по обещания, а по реални резултати.

„Чакаме си нефта, всичко останало са празни приказки. Ние вярваме само на фактите. Нефтът трябва да пристигне в Унгария. Не говорим за политика. Нефтът е от екзистенциално значение за унгарците. Без него всичките ни фирми и домакинства ще банкрутират“.

Той подчерта, че според унгарското правителство въпросът не е политически, а икономически и свързан с енергийната сигурност на страната.

Зависимостта от „Дружба“ и споровете в ЕС

Петролопроводът „Дружба“ е един от най-големите в света и от времето на Студената война доставя руски нефт за държави от Източна и Централна Европа. Унгария остава една от страните, които най-силно разчитат на него, тъй като инфраструктурата ѝ е изградена именно около този маршрут.

През последните години отношенията между Унгария и останалите държави от ЕС по темата за Украйна нееднократно се изостряха. Будапеща често блокира или забавя общи решения – включително военна помощ, финансови пакети и санкции срещу Русия – с аргумента, че те могат да нанесат сериозни щети на унгарската икономика.

В опит да бъде разрешен спорът, във вторник Украйна прие предложението на Европейската комисия да изпрати своя мисия в страната, която да помогне за възстановяването на петролопровода.

Очаква се резултатите от тази мисия да бъдат решаващи за това дали Унгария ще оттегли ветото си и ще позволи приемането на нови решения на европейско ниво в подкрепа на Украйна.

Будапеща реши да не подкрепи отпускането на заем за Украйна, решението за начало на преговорите с Киев за присъединяване към ЕС, както и въвеждането на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Унгария засега отказва да получава петрол по друг път, въпреки възможностите за алтернативен внос.