Скандалната Имане Хелиф дебютира при професионалистите в бокса

Боксьорката Имане Хелиф, която се сдоби със скандална слава по време на олимпийските игри в Париж, където спечели златен медал, ще направи своя професионален дебют на 23 април. И то пак в Париж, с което поставя началото на нов етап в кариерата си след олимпийското злато, съобщава Boec.bg.

Двубоят ще се проведе в Salle Wagram, като се очаква съперничка със сходни физически характеристики, за да се осигури сериозно изпитание още в първата ѝ среща.

В подготовката си Хелиф работи с Джон Дови, който вярва, че бързо може да достигне до големи мачове. Успехът ѝ донесе широка популярност, но и редица извънспортни дискусии, които отклониха вниманието от представянето ѝ на ринга.

Галавечерта ще бъде изцяло посветена на женския бокс, като участие ще вземат още Естел Мосли и Марин Бошан, а организацията е поверена на Брахим Аслум.

