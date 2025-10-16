Нинова: Бойко бяга пред бурята, бюджетът е издънен

Политическата криза е следствие на финансовата. Пазарджик е само театрален повод за Борисов да търси преформатиране на мнозинството. Причината е наближаващото финансово торнадо“, пише лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в прессъобщение, разпространено в социалните мрежи.

„Бойко бяга пред бурята. Като човек, който е доказал, че не обича да носи отговорност. Бюджетът е издънен. Дефицитът е 6-7%. Инфлацията - засега - е 5,6%. Според гуверньора на БНБ тя вече е над средната за Еврозоната. В момента не покриваме по нито един показател финансово-икономическите критерии за Еврозоната. Таванът за дълга от 18 млрд. е почти изконсумиран. Пари няма. Дори Фискалният съвет и БНБ в един глас предупреждават, че доближаваме румънски сценарий. Подобна ситуация във Франция помете правителството“, коментира Нинова.

„Борисов не иска да носи отговорност. Средата на октомври мина, а неговото правителство не е направило още бюджета за 2026 г. Критично закъснение! Управляващите изпуснаха икономиката, увеличиха разходите и не се справят с приходите. И сега са в паника - данъци ли да вдигат или да режат заплати и пенсии? Асен Василев се вайка, че политическата криза може да доведе до финансова такава. Бърка! Точно обратното е! Финансовата криза доведе до политическа.

Винаги съм твърдяла, че падането на това правителство може да стане през финансово-икономически срив. Така и става. Затова и преди, и сега смятам, че само радикален икономически план за растеж на БВП може да ни извади от колапса. Но Борисов и присъдружните му мажоретни партии нито могат да го измислят, нито да го изпълнят. Те са част от проблема, а не от решението“, заключава Корнелия Нинова.