BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Жена е пострадала при сблъсъка между два трамвая в София

Получила е травма на главата и е приета в болница

16.10.2025 | 14:05 ч. 3
Снимка: Димитър Кьосемарлиев / Dnes.bg

Жена е пострадала при катастрофата между два трамвая в София. 

Тя е получила травма на главата и е настанена в болница "Царица Йоанна – ИСУЛ", съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ в столицата.

От там допълниха, че сигналът е подаден в 11:10 часа тази сутрин. Изпратена е линейка, която е стигнала до мястото за 5 минути.

Произшествието стана на кръстовището между булевард "Христо Ботев" и улица "Струга". Заради инцидента е спряно движението в района.

На мястото пристигнаха полицаи и аварийни екипи.

 

