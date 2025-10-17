Божанов категоричен: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции

Трети пореден ден депутатите не успяват да съберат необходимия кворум и пленарно заседание в Народното събрание няма. Според депутата от ДБ Божидар Божанов “властта се е скрила на тъмно и разпределя порции”.

"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив, тъй като тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите", на мнение е Божанов.

Той коментира срещите на ГЕРБ с избиратели: "То е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".

Колегата му Ивайло Мирчев обобщи, че политическата криза може да се реши, ако Борисов се еманципира от Пеевски. “Борисов трябва да застане пред хората и каже “аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не може, хвърлям кърпата“, каза депутатът.

Божанов добави, че като опозиция те винаги са готови за избори.

Според Мирчев тема във фокуса на парламента през следващата седмица ще бъде искането на ДПС-Ново начало да се маха охраната от НСО на председател на парламент, на премиер и на президент.

“Ние считаме, че трябва веднага да се махне охраната от Пеевски, тъй като неговата охрана – като сума, като брой, е по-голяма от охраната на президентството, на цялата администрация, на президента и на премиера. Ние винаги сме искали депутатите да не използват служебни автомобили”, припомни Мирчев.