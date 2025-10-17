Бащата на Сияна за делата за ПТП-та: От кръвта на хората някои стават милионери

"Натъкнах се на скандални неща, които сигнализират за корупционни практики и конфликт на интереси. Ето камерата ви може да покаже - това са документите, които съм събрал. Не ми стигна мастилото снощи да ги разпечатам. Всичко това са документи, доказващи, че адвокат Явор Нотев е в тесни приятелски взаимоотношения с вещо лице по делото на име Станимир Карапетков". Това заяви пред БНТ бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна Николай Попов.

Николай Попов заяви, че "тези двама души се явяват на различни дела и съсипват човешки съдби". Така в България се решават делата за катастрофи, допълни той.

"Това адвокатът на подсъдимия да бъде в тесни връзки с вещо лице е скандално", каза Николай Попов.

Бащата на Сияна беше категоричен, че ще иска нова експертиза. Ще поиска и вътрешният министър да направи проверка на всички дела и присъди, на които са се явявали Станимир Карапетков като вещо лице и Явор Нотев като адвокат.

"Делата за ПТП-та са една печатница за пари, не само за адвокатите, но и за експертите и от кръвта на хората някои хора стават милионери. Това е цинично", завърши той.