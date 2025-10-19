IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Питас донесе първа победа на ЦСКА при Христо Янев

"Червените" победиха с 1:0 Добруджа като гост

19.10.2025 | 17:38 ч. 0
Снимка: Lap.bg

ЦСКА изигра поредния си посредствен мач, но записа първа победа под ръводството на Христо Янев и общо втора от началото на сезона. 

"Червените" спечелиха с 1:0 гостуването си на Добруджа, а попадението реализира Йоанис Питас. Успехът пък измъкна столичани от дъното на таблицата. Те събраха 13 точки, колкото имат още седмия Спартак Варна и осмия Берое.

Добруджа пък продължава да няма победа в последните си осем мача - седем загуби и едно равенство. Седемте спечелени точки от началото на сезона им отреждат последното място. 

Христо Янев ЦСКА
